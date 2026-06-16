Coupe du Monde 2026 - Algérie/Argentine : Scandale à New-York avec les supporters !

Amadou Diawara

Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Argentine et l'Algérie vont s'affronter. Pour le compte de la première journée de la phase de groupes, l'Albiceleste et les Fennecs ont rendez-vous au Arrowhead Stadium de Kansas City. Toutefois, à la veille de ce choc, des supporters des deux sélections en sont venus aux mains dans les rues de New-York.

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'Argentine de Lionel Messi doit se frotter à l'Algérie. Sacrée face à l'équipe de France en 2022, l'Albiceleste est opposée aux Fennecs ce mercredi à 3 heures du matin, et ce, au Arrowhead Stadium de Kansas City. Pour rappel, ces deux sélections font partie du groupe J avec l'Autriche et la Jordanie.

Argentine-Algérie : Une bagarre entre supporters à New-York A la veille du choc entre l'Argentine et l'Algérie, des supporters des deux nations se sont réunis à Times Square, à New-York. Comme rapporté par RMC Sport et Le Parisien, l'ambiance était à la fête dans un premier temps. Alors que des fans de la France et du Sénégal étaient également présents, des chants ont été entonnés et des fumigènes ont été craqués. Toutefois, la situation a finalement dégénéré. En effet, des supporters de l'Argentine et de l'Algérie en sont venus aux mains. Dans une vidéo partagée par Brut, on a pu voir plusieurs dizaines de personnes se battre. Alors que des coups ont été échangés au milieu de la foule, la police a dû intervenir. Tout a commencé lorsque des Argentins et des Algériens se sont échangés des insultes et des doigts d'honneur. A ce jour, au moins une personne aurait été interpellée.