Coupe du monde 2026 - Tunisie : Hervé Renard sort du silence après sa nomination rocambolesque

La Tunisie a donc été lourdement battue par la Suède (5-1) pour son premier match de la Coupe du monde. Et voilà que cette défaite a été fatale à Sabri Lamouchi. En effet, le sélectionneur tunisien a été remercié alors que la compétition ne fait que commencer. Pour le remplacer, Hervé Renard a été choisi. Il a d'ailleurs livré quelques mots avant de rejoindre la sélection tunisienne.
Ce début de Coupe du monde est terrible pour la Tunisie. Les Aigles de Carthage ont ainsi débuté par une cinglante défaite face à la Suède d'Alexander Isak et Viktor Gyökeres (5-1). Un lourd revers à la suite duquel Sabri Lamouchi a été remercié de son poste de sélectionneur. Ce lundi, l'ex-international français a été démis de ses fonctions. Et voilà que la Tunisie n'aura pas mis longtemps avant de se trouver un nouveau sélectionneur pour la suite de cette Coupe du monde.
« Il n'y a pas à réfléchir... »
Exit Sabri Lamouchi et place désormais à Hervé Renard pour la Tunisie. Remercié par l'Arabie Saoudite à quelques mois de la Coupe du monde, le technicien français va donc la disputer sur le banc de la sélection tunisienne. Débarqué à Paris en provenance de Dakar ces dernières heures avant de s'envoler pour le Mexique où se trouve la Tunisie, Hervé Renard a accordé quelques mots à RMC. « Il n'y a pas à réfléchir... », a-t-il ainsi dit.
Le Japon puis les Pays-Bas pour la Tunisie
Pour la Tunisie, la Coupe du monde va donc se poursuivre avec Hervé Renard sur le banc de touche. Et si les Aigles de Carthage veulent se qualifier pour la suite de la compétition, ce qui est toujours possible avec le match nul entre le Japon et les Pays-Bas (1-1), il va vite falloir réagir. Le prochain match des Tunisiens est programmé dans la nuit du 20 au 21 juin à 6h face au Japon. Il faudra ensuite affronter les Pays-Bas, le 26 juin à 1h. Hervé Renard connait le programme.