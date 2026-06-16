Coupe du monde 2026 - Tunisie : Hervé Renard sort du silence après sa nomination rocambolesque

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La Tunisie a donc été lourdement battue par la Suède (5-1) pour son premier match de la Coupe du monde. Et voilà que cette défaite a été fatale à Sabri Lamouchi. En effet, le sélectionneur tunisien a été remercié alors que la compétition ne fait que commencer. Pour le remplacer, Hervé Renard a été choisi. Il a d'ailleurs livré quelques mots avant de rejoindre la sélection tunisienne.

Ce début de Coupe du monde est terrible pour la Tunisie. Les Aigles de Carthage ont ainsi débuté par une cinglante défaite face à la Suède d'Alexander Isak et Viktor Gyökeres (5-1). Un lourd revers à la suite duquel Sabri Lamouchi a été remercié de son poste de sélectionneur. Ce lundi, l'ex-international français a été démis de ses fonctions. Et voilà que la Tunisie n'aura pas mis longtemps avant de se trouver un nouveau sélectionneur pour la suite de cette Coupe du monde.

« Il n'y a pas à réfléchir... » Exit Sabri Lamouchi et place désormais à Hervé Renard pour la Tunisie. Remercié par l'Arabie Saoudite à quelques mois de la Coupe du monde, le technicien français va donc la disputer sur le banc de la sélection tunisienne. Débarqué à Paris en provenance de Dakar ces dernières heures avant de s'envoler pour le Mexique où se trouve la Tunisie, Hervé Renard a accordé quelques mots à RMC. « Il n'y a pas à réfléchir... », a-t-il ainsi dit.