Amadou Diawara

La Coupe du Monde 2026 a débuté le 11 juin avec le duel entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Alors que la finale aura lieu le 19 juillet à New-York, Donald Trump devrait être présent. D'ailleurs, il devrait avoir l'immense honneur de remettre le trophée au capitaine de l'équipe sacrée. Selon la coutume, les personnes n'ayant pas remporté la compétition ne sont pas autorisées à toucher la coupe.

La première Coupe du Monde à 48 équipes a débuté le 11 juin. Pays hôte de la compétition, le Mexique a accueilli l'Afrique du Sud au Stade Azteca de Mexico. Alors que les Etats-Unis accueillent également ce tournoi (tout comme le Canada), la finale est programmée le 19 juillet au MetLife Stadium de New-York. Un rendez-vous que Donald Trump, président des USA, ne devrait pas manquer.

Donald Trump va toucher la Coupe du Monde D'après les indiscrétions de talkSPORT, Donald Trump était absent pour l'entrée en lice des Etats-Unis à la Coupe du Monde (victoire 4-1 contre le Paraguay) - programmée le 13 juin au SoFi Stadium de Los Angeles - à cause de son emploi du temps chargé. Toutefois, le président des USA devrait bien assister à la finale du Mondial. D'ailleurs, Donald Trump pourrait avoir l'immense honneur de toucher le trophée. Pourtant, selon la tradition, seuls les vainqueurs sont autorisés à le faire.