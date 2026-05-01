Coupe du monde 2026 : Donald Trump valide la présence de l'Iran !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En juin, la Coupe du monde 2026 sera organisée en Amérique du Nord, aux Etats-Unis majoritairement. Dans cette édition spéciale où pour la première fois 48 pays s'affronteront, le contexte était un peu particulier puisque l'Iran s'est qualifié pour la compétition. Mais au vu du contexte géopolitique, cette participation était largement remise en question. Donald Trump a ainsi validé la participation du pays.

Pour la 4ème fois consécutive, l'Iran a réussi à se qualifier pour la Coupe du monde. Mais cette fois-ci, la compétition aura lieu sur le continent nord-américain. Depuis quelques semaines, la participation du pays est largement remise en question en raison du contexte géopolitique. Certaines rumeurs laissaient même entendre que l'Iran pourrait être remplacée par l'Italie. Finalement, Donald Trump s'est montré plutôt clément.

L'Iran à la Coupe du monde 2026 Président de la FIFA, Gianni Infantino a annoncé que l'Iran participerait bien à la Coupe du monde 2026 malgré le conflit avec les Etats-Unis et Israël. « Permettez-moi de commencer par confirmer d’emblée, à l’intention de ceux qui voudraient peut-être dire ou écrire autre chose, que bien sûr, l’Iran participera à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Et bien sûr, l’Iran jouera aux États-Unis d’Amérique. La raison en est simple : nous devons nous unir. Nous devons rassembler les gens » a-t-il déclare avant le 76ème Congrès de la FIFA à Vancouver.