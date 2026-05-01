Coupe du monde 2026 : Donald Trump valide la présence de l'Iran !

En juin, la Coupe du monde 2026 sera organisée en Amérique du Nord, aux Etats-Unis majoritairement. Dans cette édition spéciale où pour la première fois 48 pays s'affronteront, le contexte était un peu particulier puisque l'Iran s'est qualifié pour la compétition. Mais au vu du contexte géopolitique, cette participation était largement remise en question. Donald Trump a ainsi validé la participation du pays.
Pour la 4ème fois consécutive, l'Iran a réussi à se qualifier pour la Coupe du monde. Mais cette fois-ci, la compétition aura lieu sur le continent nord-américain. Depuis quelques semaines, la participation du pays est largement remise en question en raison du contexte géopolitique. Certaines rumeurs laissaient même entendre que l'Iran pourrait être remplacée par l'Italie. Finalement, Donald Trump s'est montré plutôt clément.
L'Iran à la Coupe du monde 2026
Président de la FIFA, Gianni Infantino a annoncé que l'Iran participerait bien à la Coupe du monde 2026 malgré le conflit avec les Etats-Unis et Israël. « Permettez-moi de commencer par confirmer d’emblée, à l’intention de ceux qui voudraient peut-être dire ou écrire autre chose, que bien sûr, l’Iran participera à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Et bien sûr, l’Iran jouera aux États-Unis d’Amérique. La raison en est simple : nous devons nous unir. Nous devons rassembler les gens » a-t-il déclare avant le 76ème Congrès de la FIFA à Vancouver.
Donald Trump confirme
De son côté, Donald Trump n'a pas contredit le président de la FIFA et semble prêt à accueillir cette équipe sans problème. « Si Gianni l’a dit, je suis OK (…) Il en a parlé. Je lui ai dit : "Fais ce que tu veux. Tu peux les avoir. Tu n’es pas obligé de les avoir". Ils ont probablement une bonne équipe… C’est difficile à croire, en fait, mais je pense qu’il faut les laisser jouer » confie le président des Etats-Unis. Reste à savoir désormais si l'Iran sera prêt à envoyer son équipe.