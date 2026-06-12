Kylian Mbappé critiqué : Après Dembélé, Lucas Hernandez monte aussi au créneau

Alexis Brunet

Alors que la Coupe du monde n’a pas encore commencé pour l’équipe de France, Kylian Mbappé est déjà très critiqué. L’attaquant fait l’objet de nombreux reproches après la saison du Real Madrid qui s’est conclue sans le moindre titre. Certains doutent de sa faculté à être un leader, lui qui est le capitaine de l’équipe de France depuis 2022. Après Ousmane Dembélé, c’est Lucas Hernandez qui a apporté son soutien au Madrilène.

Kylian Mbappé finira-t-il la saison avec un titre ? Si avec le Real Madrid ce n’est plus possible, l’attaquant a encore la possibilité de remporter la Coupe du monde avec l’équipe de France. Cela serait une façon de mettre fin aux nombreuses critiques dont fait l’objet l’ancien joueur du PSG depuis plusieurs semaines, à qui on reproche notamment les mauvaises performances de la Casa Blanca malgré ses 42 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues.

Ousmane Dembélé défend Kylian Mbappé Ce vendredi, dans un entretien accordé à Marca, Ousmane Dembélé est revenu sur les critiques dont fait l’objet Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG a défendu son ami et il a dénoncé un acharnement sur le joueur du Real Madrid. « Les critiques envers lui sont très, très injustes. Certains abusent un peu des critiques sur Kylian. C’est un joueur incroyable et une très bonne personne en dehors du terrain. Certains abusent des critiques parce que c'est Kylian Mbappé. Il ne faut pas s'acharner sur lui. Qu'il fasse ses lacets ou non, qu'il remonte ses chaussettes ou non... C'est beaucoup trop, ça reste un être humain. En équipe de France, il est très bien avec nous, c'est un leader. »