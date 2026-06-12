«C’est lui qui va tout prendre», Mbappé risque gros à la Coupe du monde !

Alexis Brunet

Le mardi 16 juin, l’équipe de France disputera son premier match de Coupe du monde face au Sénégal. Les Bleus seront portés par Kylian Mbappé, qui va sans doute être revanchard après sa saison ratée avec le Real Madrid. Selon Éric Di Meco, les Français doivent briller, sinon c’est l’ancien attaquant du PSG qui va être pointé du doigt.

Si la Coupe du monde 2026 a officiellement commencé jeudi soir avec le match entre le Mexique et l’Afrique du Sud (2-0), l’équipe de France, elle, ne fera son entrée dans la compétition que le 16 juin face au Sénégal. Les Bleus ont de grandes ambitions dans ce tournoi et ils pourront compter sur leur capitaine Kylian Mbappé.

« Si ça tourne mal pour l’équipe de France… » Nommé capitaine après la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé va donc disputer son premier mondial en tant que capitaine. L’attaquant du Real Madrid a la pression et il a intérêt à ce que les Bleus performent, car il pourrait être pointé du doigt sinon, à en croire Éric Di Meco, qui s’est exprimé dans le Super Moscato Show. « Mbappé, il a toujours la pression. Quand tu as son statut, quand tu as sa personnalité, quand tu as ses antécédents, quand tu as son ambition, tu as obligatoirement la pression. Et d’ailleurs il se la met et il la recherche, donc moi il n’y a pas de soucis par rapport à ça. Ces mecs-là, ils jouent toujours gros parce qu’ils veulent tout gagner. Après il faut savoir que Mbappé, si ça tourne mal pour l’équipe de France et que lui est moyen, c’est lui qui va tout prendre. Personne va parler d’Upamecano, de Rabiot… Un peu de Deschamps oui, mais Deschamps il va partir dans pas longtemps. Celui qui va focaliser l’attention si ça perd ou si ça gagne, c’est lui. Donc il le sait, c’est l’histoire de sa vie. Il accepte les règles et si jamais ça tourne mal et que lui il ne fait pas une bonne Coupe du monde, eh bien oui, surtout après deux ans au Real Madrid sans avoir rien gagné. »