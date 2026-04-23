L’Italie repêchée pour disputer la Coupe du monde ? On crie à l’injustice sur La Chaine L’Equipe

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Compte tenu du contexte géopolitique actuel, on ne sait toujours pas si l’Iran disputera la prochaine Coupe du monde qui se jouera notamment aux Etats-Unis. Mais quelle nation serait alors repêchée si besoin ? Alors qu’un conseiller de Donald Trump a appelé à la présence de l’Italie au Mondial, cette proposition en a fait bondir plus d’un.

Sportivement, l’Italie n’a pas réussi à valider son ticket pour la Coupe du monde 2026, s’inclinant lors des barrages face à la Bosnie . Mais pourrait-on voir finalement la Squadra Azzurra ? Ayant obtenu sa qualification pour la compétition, l’ Iran pourrait encore renoncer à participer étant donné le contexte géopolitique actuel. De quoi faire dire à Paolo Zampolli, conseiller de Donald Trump : « Je suis d'origine italienne et ce serait un rêve de voir les Azzurri participer à un tournoi organisé aux États-Unis ».

« Ce serait injuste qu’on qualifie l’Italie à la place de l’Iran ? Oui évidemment »

Mais voilà que cette idée de repêcher l’Italie à la place de l’Iran pour la Coupe du monde est loin de faire l’unanimité. Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Olivier Bossard a réagi à cette déclaration, lâchant : « Ce serait injuste qu’on qualifie l’Italie à la place de l’Iran ? Oui évidemment. Pourquoi l’Italie et pas une autre équipe ? Si l’Iran doit être remplacé, l’Iran doit être remplacé par une équipe de la même confédération, à savoir les Emirats Arabes Unis. Pourquoi on irait chercher un Européen et pas un Africain ou un Sud-Américain ? Il faut que ce soit la même confédération. C’est complètement stupide. Et ce Monsieur, il parle au nom de qui ? Il faut juste qu’il ouvre ses oreilles et qu’il écoute ce qu’a dit Infantino la semaine dernière, qui a que l’Iran devait être là parce que la politique doit être en dehors du sport. Ça me parait complètement fou cette déclaration ».

De son coté, Emilie Ros a elle dit : « Je suis pour voir l’Italie ? Mais jamais. Pas comme ça. Sur quel critère ? Surtout que si on en vient là, c’est le contexte diplomatique qui est catastrophique. Et la réponse apportée, c’est une réponse de fan. Ça ne va pas ! Il n’y a rien qui va dans cette proposition, dans cette solution. Il n’y a aucun rapport à part une réponse de coeur ».