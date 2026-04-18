Coupe du Monde 2026 : Après le scandale du prix des places, une nouvelle polémique éclate et va coûter cher aux supporters !

La Coupe du Monde 2026 aux États-Unis n’a pas encore commencé que des polémiques autour de la compétition ont déjà éclaté. Si le prix des billets a notamment sidéré de nombreux fans, ce sont désormais les coûts des transports sur place qui sont fortement pointés du doigt. Explications.
Organisée aux États-Unis, au Canada, et au Mexique, la Coupe du Monde 2026 fait déjà débat. En plus d’une situation géopolitique internationale tendue ces derniers mois, l’organisation de la compétition sur le territoire américain fait polémique. Rapidement, le prix des billets afin d’assister aux rencontres du mondial a déclenché la controverse. Mais voilà que désormais, le coût des déplacements sur place fait scandale. Et pour cause, afin de se rendre au MetLife Stadium (qui accueillera huit rencontres du mondial), les supporters devront dépenser 150 dollars de train en provenance de New-York.
Des coûts de déplacements extrêmement élevés pour accéder au MetLife Stadium
Un tarif extrêmement élevé, qui ne coûte que 12,90 dollars en temps normal. Afin de justifier cette hausse de prix considérable, le président-directeur général de New Jersey Transit, Kris Kolluri, a affirmé qu’il fallait compenser les 48 millions de dollars que coûteront la mise en place de ces services de transport vers le stade situé dans le New Jersey.
Une mesure crée pour favoriser les locaux ?
« Personne, parmi ceux à qui j'ai parlé, ne pense qu'il est juste que les usagers honnêtes et raisonnables du New Jersey supportent (ce) coût pendant des années. Ce sont les fans qui vont au match qui devraient en assumer la charge », a expliqué Kris Kolluri, qui affirme que dans le cas d’une non augmentation des tarifs de déplacement, les usagers quotidiens du réseau ferroviaire du New Jersey « subventionneraient à hauteur de 92 % », les déplacements vers ce MetLife Stadium comme le rapporte l’Equipe. Une polémique de plus autour de cette Coupe du monde aux USA, qui risque fortement d’être réservée sur place aux personnes les plus aisées…