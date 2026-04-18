Coupe du Monde 2026 : Après le scandale du prix des places, une nouvelle polémique éclate et va coûter cher aux supporters !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La Coupe du Monde 2026 aux États-Unis n’a pas encore commencé que des polémiques autour de la compétition ont déjà éclaté. Si le prix des billets a notamment sidéré de nombreux fans, ce sont désormais les coûts des transports sur place qui sont fortement pointés du doigt. Explications.

Organisée aux États-Unis, au Canada, et au Mexique, la Coupe du Monde 2026 fait déjà débat. En plus d’une situation géopolitique internationale tendue ces derniers mois, l’organisation de la compétition sur le territoire américain fait polémique. Rapidement, le prix des billets afin d’assister aux rencontres du mondial a déclenché la controverse. Mais voilà que désormais, le coût des déplacements sur place fait scandale. Et pour cause, afin de se rendre au MetLife Stadium (qui accueillera huit rencontres du mondial), les supporters devront dépenser 150 dollars de train en provenance de New-York.

Coupe du monde 2026 - Equipe de France : La polémique à «250 000 balles la journée» qui choque même la FIFA https://t.co/Kr4Om5Qu81 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

Des coûts de déplacements extrêmement élevés pour accéder au MetLife Stadium Un tarif extrêmement élevé, qui ne coûte que 12,90 dollars en temps normal. Afin de justifier cette hausse de prix considérable, le président-directeur général de New Jersey Transit, Kris Kolluri, a affirmé qu’il fallait compenser les 48 millions de dollars que coûteront la mise en place de ces services de transport vers le stade situé dans le New Jersey.