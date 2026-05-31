Le PSG prépare un transfert qui emballe un journaliste : «C’est de la bombe»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le mercato estival n’est pas encore ouvert, le PSG aurait déjà avancé ses pions sur différents dossiers pour se renforcer durant l’intersaison. Illia Zabarnyi n’ayant pas convaincu, le club de la capitale pourrait faire venir un défenseur central dans l’optique de la succession de Marquinhos. Et voilà que le PSG pourrait mettre la main sur un véritable phénomène.

Cet été, le PSG devrait apporter du sang neuf à Luis Enrique. On a dernièrement notamment pu parler de l’arrivée d’un défenseur central pour régler la succession de Marquinhos. C’est ainsi que Luis Campos regarderait notamment du côté de Crystal Palace en la personne de Jaydee Canvot. L’ancien de Toulouse pourrait ainsi faire son grand retour en Ligue 1 et faire la paire avec Willian Pacho à l’avenir, Illia Zabarnyi n’ayant pas convaincu pour cela.

« Ça me parait un peu tôt » Le PSG a-t-il pour autant raison de se tourner vers Jaydee Canvot, 19 ans ? Certains ont émis des doutes. En effet, sur le plateau de L’Equipe de Greg, Olivier Bossard a confié : « Ça me parait un peu prématuré. C’est un joueur qui est titulaire depuis peu de temps. Il a pris la place de Guehi quand il est parti à City, avant il n’était pas titulaire. Mais ça me parait un peu juste. On imagine que ça serait pour remplacer Marquinhos… Il faudrait peut-être un titulaire tout de suite. Zabarnyi, ça ne fonctionnera pas, Beraldo, il a peut-être plus un avenir en 6. Si c’est pour le faire venir et le faire jouer tout de suite à côté de Pacho, ça me parait un peu juste. Il n’a même pas 6 mois dans les jambes. Ça me parait un peu tôt ».