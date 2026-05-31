Rayan Cherki : Le PSG est passé proche d’un coup de génie à 15M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu incontournable du côté de Manchester City où il a été transféré il y a un an pour 36M€, Rayan Cherki aurait pu connaitre une trajectoire totalement différente du côté du PSG. L'attaquant tricolore était initialement censé rejoindre le club parisien à l'été 2024, mais le deal a capoté. Pourtant, le PSG aurait réalisé une magnifique affaire à seulement 15M€...

Les faits remontent à l'été 2024, alors que Rayan Cherki (22 ans) était annoncé avec insistance sur le départ à l'OL. Le PSG était sur les rangs, et tout semblait ficelé pour un transfert à hauteur de 15M€, Cherki s'inscrivant pleinement dans la nouvelle politique de recrutement mise en place au PSG avec des jeunes talents français (Barcola, Doué, Chevalier...). Mais rien ne s'est passé comme prévu dans ce dossier, puisque Rayan Cherki avait finalement snobé le PSG à la dernière minute et était resté une saison de plus à l'OL avant de partir en 2025 à Manchester City, pour 36M€.

Cherki ne regrette pas son transfert avorté au PSG Interrogé en juin 2025 dans les colonnes de L’EQUIPE, Rayan Cherki racontait son transfert avorté au PSG : « J'aurais pu faire d'autres choix, aller au Paris Saint-Germain directement et très tôt dans le mercato, sans même parler avec Dortmund. Mais cela fait partie de mon histoire, de mes étapes. C'était aussi mon premier gros mercato, où j'ai beaucoup appris, beaucoup réfléchi », indiquait l'ancien crack de l'OL.