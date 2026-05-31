Grégory Lorenzi à l’OM : Le premier scandale qui ne passe pas !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement nommé à la direction sportive de l'OM en lieu et place de Medhi Benatia, Grégory Lorenzi devait initialement prendre la direction de l'OGC Nice avec qui il avait même signé un premier contrat d'engagement. Ce revirement de dernière minute fait donc scandale chez les Aiglons, et le président niçois Jean-Pierre Rivère est monté au créneau pour régler ses comptes publiquement Lorenzi.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Grégory Lorenzi est le nouveau directeur sportif de l'OM ! Arrivé tout droit du Stade Brestois, il avait initialement donné son accord à l'OGC Nice, mais a finalement changé de cap à la dernière minute afin de privilégier le projet marseillais : « L’OGC Nice ? J'ai eu des discussions avec les gens concernés. La seule chose importante pour moi, c'est le présent et l'avenir. Je ne regarde que le présent et le futur avec l'OM », a récemment confié Lorenzi dans les colonnes de L'EQUIPE pour justifier son choix porté vers l'OM. Sauf que la pilule ne passe pas du côté de Nice...

Lorenzi déjà au coeur d'un scandale avec Nice Interrogé en zone mixte vendredi soir après le large succès de l'OGC Nice contre l'ASSE (4-1) synonyme de maintien en Ligue 1, Rivère s'est lâché au sujet de Lorenzi et de sa signature à l'OM : « On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé. 15 jours après, il m’appelle et demande à me voir. Je lisais la presse et j’ai compris que l’OM était revenu sur le sujet. Il vient me voir au bureau et me dit "Président, je suis navré, c’est la première fois que ça m’arrive, mais je vais reprendre ma parole et je choisis Marseille". Je lui ai dit que "pour nous ce n’est pas neutre, je vais vous rappeler". Je considère que Marseille s’exonère du contrat qu’on avait avec lui. Comme j’ai dit à Greg, je peux comprendre la pression de Marseille qui revient sur le sujet. Mais Marseille sait très bien qu’on a un contrat avec lui. Ils le savent. Il n’a pas pu ne pas leur dire. Malgré ça, ils ont annoncé partout que Grégory Lorenzi serait le directeur sportif de l’OM. J’ai dit à Greg : "il y a un problème, imaginez que vous fassiez un joueur, il signe, il a son contrat et 15 jours après, le club où il n’a pas signé le relance". Je ne pense pas qu’il le prendrait bien et je pense qu’il lui demanderait d’honorer son contrat. Ce soir, on a un contrat signé », affirme le président de l'OGC Nice.