PSG - «Ils n’accepteront jamais 100M€» : L’Atlético annonce le verdict pour le transfert de Julian Alvarez !

Pierrick Levallet

Le PSG semble avoir prévu un été agité sur le mercato. Le club de la capitale souhaiterait offrir de nouveaux renforts à Luis Enrique, notamment en attaque. Les dirigeants parisiens aimeraient par exemple mettre la main sur Julian Alvarez. Le FC Barcelone aurait toutefois déjà dégainé son offre. Mais l’Atlético de Madrid se serait montré clair face à la proposition catalane.

Le PSG devrait très certainement vivre un été mouvementé sur le mercato. Le club de la capitale entendrait se renforcer à plusieurs postes clés en vue de la saison prochaine, dont en attaque. Dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient coché le nom de Julian Alvarez parmi les nombreux profils évoqués sur leur liste. L’attaquant de 26 ans serait toutefois également ciblé par le FC Barcelone. Et la formation catalane serait passée à l’action pour l’international argentin.

«Barcelone travaille dur sur le dossier» « L’offre de Barcelone pour Julian Alvarez est sur la table. Elle est de 100M€, il n’y a pas de bonus, aucun joueur n’est inclus. C’est ce que le FC Barcelone offre pour Julian Alvarez. Donc le Barça lance les conversations avec les intermédiaires, les agents sont aussi dedans. Barcelone travaille dur sur le dossier » a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Seulement, l’Atlético de Madrid ne devrait pas se laisser convaincre par la proposition du FC Barcelone.