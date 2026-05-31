Départ de Manchester City : «C'est une option envisageable», la voilà la prochaine aventure de Pep Guardiola ?

Axel Cornic

Après dix années passées sur le banc de Manchester City, Pep Guardiola a décidé de faire ses adieux, alors qu’il lui restait encore un an de contrat. Il n’a pas fallu attendre longtemps avant que son avenir ne fasse parler, avec une piste très prestigieuse qui pourrait se confirmer au cours des prochains mois.

Ce n’est pas souvent que l’on voit un tel entraineur sur le marché. Arrivé en juillet 2016, Pep Guardiola a tout gagné à Manchester City, avec notamment six titres en Premier League. La saison 2025/2026 sera la dernière, puisque l’Espagnol a décidé de refermer l’un des chapitres les plus importants de sa carrière. Mais alors qu’il vient à peine de quitter son poste, tout le monde se demande déjà quel sera son prochain défi.

« C'est une option envisageable, certainement pas un rêve impossible » Ça pourrait bien ne pas être dans un club, mais plutôt une sélection. Car dès les premières rumeurs sur son départ, le nom de Pep Guardiola a été cité pour prendre les rênes d’une Squadra Azzurra à la déroute. Et ce n’est pas une simple hypothèse, puisque le ministre des Sports italien a confirmé l’intérêt. « Il nous faut comprendre s'il souhaite se permettre d'entraîner l'Italie. Il y a pas mal d’Italie dans sa vie, et je crois en ses sentiments. C'est une option envisageable, certainement pas un rêve impossible » a expliqué Andrea Abodi, sur Sky Tg24.