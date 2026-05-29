Départ de Pep Guardiola : Le PSG veut en profiter pour recruter une star

Pierrick Levallet

Le PSG risque décidément de vivre un été agité sur le mercato. Le club de la capitale multiplierait les pistes pour se renforcer en vue de la saison prochaine. Et les dirigeants parisiens pourraient notamment profiter du départ de Pep Guardiola à Manchester City pour récupérer une star de Premier League sur le marché des transferts.

Le PSG devrait vivre un été mouvementé sur le mercato. En quête de renforts pour la saison prochaine, le club de la capitale ne cesse de multiplier les pistes sur le marché des transferts. De nombreux noms ont été évoqués jusqu’à présent, de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) à Joel Ordonez (Club Brugge) en passant par Maghnes Akliouche (AS Monaco), Yan Diomandé (RB Leipzig) ou encore Eli Junior Kroupi (Bournemouth). Et comme si cela ne suffisait pas, les Rouge-et-Bleu pourraient profiter du départ de Pep Guardiola pour arracher une star à Manchester City.

Ruben Dias dans le viseur du PSG ? D’après les informations de Caught Offside, Ruben Dias aurait demandé à son agent de sonder le marché à la recherche d’un nouveau challenge après avoir appris la nouvelle du départ de Pep Guardiola. Après avoir passé 6 ans en Premier League, le défenseur central portugais serait prêt à se lancer un autre défi ailleurs en Europe. Des clubs comme le PSG suivraient la situation du joueur de 29 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029 à Manchester City, de près.