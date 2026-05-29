PSG/Arsenal : Mikel Arteta annonce une surprise de dernière minute !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est à 90 minutes de scènes de liesse synonymes d'une deuxième victoire consécutive en Ligue des champions ou bien d'une déception après une campagne de C1 remarquable en éliminant Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich. Arsenal, fraîchement sacré champion d'Angleterre, tentera de gâcher la fête des Parisiens avec une décision surprenante de Mikel Arteta ?

Le 14 mars dernier, il sortait sur blessure. A la 38ème minute de jeu, Jurriën Timber quittait ses partenaires en raison d'une douleur à la cheville qui l'a tenu éloigné des pelouses depuis. Le latéral droit des Gunners a été privé du sprint final de la saison qui s'est conclu par un sacre d'Arsenal en Premier League après 22 ans d'attente et une place décrochée à l'Emirates Stadium début mai pour une finale en Ligue des champions face à l'Atletico de Madrid (1-0).

Sur le carreau depuis la mi-mars, Jurriën Timber est paré pour cette finale Ce samedi 30 mai, Arsenal sera confronté au tenant du titre qui n'est autre que le Paris Saint-Germain. Ces dernières semaines, Mikel Arteta a compté sur Ben White qui s'est blessé à son tour contre West Ham le 10 mai (1-0) puis Cristhian Mosquera. Pour cette finale, le coach des Gunners prendra-t-il le risque de directement lancer Jurriën Timber dans la fosse aux lions après plus de deux mois d'inactivité ? C'est plus qu'une possibilité si l'on se fie à ses déclarations émises en conférence de presse à la veille du choc à la Puskas Arena de Budapest.