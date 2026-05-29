PSG/Arsenal : Le scénario qui effraie Didier Deschamps !

Axel Cornic

Les supporters du Paris Saint-Germain et d’Arsenal n’en peuvent plus d’attendre avant cette finale de Ligue des Champions, qui s’annonce très disputée. Tous les yeux seront tournés vers Budapest ce samedi et c’est notamment le cas de Didier Deschamps, qui suivra sans aucun doute de très près la prestation des internationaux français.

Après une saison riche en rebondissements, le PSG s’est frayé un chemin jusqu’en finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique peuvent ainsi réaliser un doublé après le titre de l’année dernière, ce qu’aucun club français n’a jamais réalisé dans l’histoire. Mais il faudra d’abord battre Arsenal, fraichement couronné en Premier League.

« Ce que je souhaite, c'est ne pas avoir de problème sur nos six joueurs concernés » Car si les Parisiens partent favoris, surtout après leur prestation face au Bayern Munich en demi-finale, il ne faudra pas sous-estimer les Gunners. Mikel Arteta a réussi à créer une équipe redoutable, qui se base surtout sur une défense sans pitié. Et évidemment, Didier Deschamps n’est pas vraiment rassuré avant cette rencontre. « On a six finalistes. C'est leur finale, une belle affiche. Ce que je souhaite, c'est ne pas avoir de problème sur nos six joueurs concernés » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France lors de sa conférence de presse organisée ce vendredi.