«On me l'avait recommandé» : Quand Mikel Arteta a signé au PSG !

Amadou Diawara

En janvier 2001, Mikel Arteta avait quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. En effet, l'ancien milieu de terrain était à Paris pendant un an et demi, et ce, sous la forme d'un prêt. Entraineur du PSG à cette époque, Luis Fernandez a raconté les coulisses du transfert de Mikel Arteta.

Formé au FC Barcelone, Mikel Arteta était soumis à une lourde concurrence lors de la saison 2000-2001. En effet, l'ex-milieu de terrain devait passer devant Pep Guardiola, Phillip Cocu, Marc Overmars, Xavi, Emmanuel Petit ou encore Luis Enrique dans la hiérarchie pour être aligné. Pour avoir du temps de jeu régulier en équipe première, Mikel Arteta avait fui à Paris, du côté du PSG, et ce, lors du mercato hivernal 2001. En effet, l'actuel coach d'Arsenal avait été prêté pendant une saison et demi au Parc des Princes.

«Il avait le profil de joueur que je cherchais» Alors qu'il entrainait le PSG à cette époque, Luis Fernandez a raconté comment Mikel Arteta avait atterri dans son équipe. « On me l'avait recommandé quand j'étais entraîneur à l'Athletic. Il avait le profil de joueur que je cherchais pour évoluer devant la défense avec cette aisance technique et cette capacité à casser les lignes. C'était un super garçon, qu'on n'entendait jamais et qui faisait ce qu'on lui demandait, à l'écoute, déjà très pro. Il était venu chez nous pour montrer au Barça qu'il avait le niveau », a-t-il confié lors d'un entretien accordé à L'Equipe.