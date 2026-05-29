«Il n’est pas à vendre» : Le PSG reçoit une réponse cash pour le transfert de Julian Alvarez !

Pierrick Levallet

Le PSG va très probablement vivre un été agité sur le mercato. Le club de la capitale aurait activé de nombreuses pistes pour offrir de nouveaux renforts à Luis Enrique. Le nom de Julian Alvarez a notamment été évoqué à plusieurs reprises. L’Atlético de Madrid s’est toutefois montré très clair au sujet d’un éventuel transfert de son attaquant de 26 ans.

Le PSG devrait très certainement vivre un été animé sur le mercato. Alors que la finale de la Ligue des champions approche, le club de la capitale préparerait déjà son recrutement estival. Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours, dont celui de Julian Alvarez. Le champion du monde 2022 est souvent évoqué sur le départ. L’Atlético de Madrid s’est néanmoins montré très clair au sujet d’un éventuel transfert de l’international argentin.

«Le club n'a reçu aucune offre pour le joueur» « Il n'est pas à vendre. Le club n'a reçu aucune offre pour le joueur et aucune réunion n'a eu lieu » a expliqué une source des Colchoneros à AS. Le PSG saurait donc à quoi s’en tenir pour Julian Alvarez. L’Atlético de Madrid adopterait une position plutôt ferme pour le moment. Avec le départ d’Antoine Griezmann pour Orlando City en MLS, le club espagnol ne semble pas décidé à se séparer d’un autre attaquant cet été.