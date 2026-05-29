Mercato - Le PSG s’apprête à officialiser une grande nouvelle : «Il ne manque que les signatures»

Pierrick Levallet

Alors que la finale de la Ligue des champions contre Arsenal approche, le PSG continue en parallèle de s’occuper de certains dossiers. Le club de la capitale travaillerait notamment sur la prolongation de Luis Enrique. Et les Rouge-et-Bleu s’apprêteraient à annoncer une heureuse nouvelle avec le coach de 56 ans.

Dans quelques heures, le PSG va disputer sa seconde finale de Ligue des champions consécutive. Le club de la capitale a rendez-vous avec Arsenal ce samedi à Budapest. En parallèle de la préparation de ce choc, les dirigeants parisiens travailleraient sur plusieurs dossiers. Les Rouge-et-Bleu avanceraient notamment sur la prolongation de Luis Enrique. Et les négociations seraient particulièrement avancées, au point que le dossier serait presque clos.

Luis Enrique «devrait prolonger son contrat jusqu'en 2030» au PSG « Luis Enrique reste quoi qu'il arrive. Il devrait même prolonger son contrat jusqu'en 2030 assez rapidement, toutes les parties sont d'accord, il ne manque que les signatures » a confié le journaliste Laurent Perrin dans sa session de question/réponse pour Le Parisien. Sauf retournement de situation, Luis Enrique devrait bien signer un nouveau contrat au PSG. Les pourparlers seraient en train d'aboutir à quelque chose de concret. Et les pensionnaires de la Ligue 1 ne devraient plus tarder à officialiser la nouvelle.