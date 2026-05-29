Julian Alvarez : Le PSG a une occasion en or de boucler son transfert !

Ce sera probablement le dossier le plus chaud de l'été sur le mercato. Julian Alvarez est effectivement convoité par plusieurs grands clubs européens à l'image du FC Barcelone et du PSG. Néanmoins, les Parisiens pourraient avoir un avantage redoutable dans ce feuilleton à en croire un journaliste espagnol.
Ce sera sans aucune doute le feuilleton de l'été. Le nom de Julian Alvarez revient très régulièrement dans l'actualité du mercato, surtout en Espagne. Il faut dire que l'avant-centre argentin serait la grande priorité du FC Barcelone pour remplacer Robert Lewandowski, et fait donc la Une de tous les médias espagnols. Néanmoins, le Barça est concurrencé par le PSG où Luis Enrique adore son profil. Un transfert à plus de 100M€ est attendu, mais alors que Julian Alvarez aurait une préférence pour le Barça, au sein de l'Atlético de Madrid, on imagine beaucoup plus facilement une vente au PSG comme l'explique le journaliste espagnol Miguel Martín Talavera.
L'Atlético préfère vendre Alvarez hors de l'Espagne
« L'Atlético sait très bien quels montants il exigerait s'il décidait de le vendre et si le joueur restait inflexible. Le FC Barcelone négocie avec Fernando Hidalgo, mais pas avec l'Atlético. Aucune offre n'a été transmise à l'Atlético, et ce dernier n'a pas l'intention de laisser partir le joueur », lâche-t-il au micro d'El Larguero, l'émission de la Cadena SER, avant de poursuivre.
«L’Atlético ne veut pas le laisser partir, et encore moins chez un rival direct»
« L’Atlético ne veut pas le laisser partir, et encore moins chez un rival direct. Au sein du club, on préfère qu’il parte dans une équipe hors d’Espagne pour obtenir plus d’argent. Le Barça veut Julián et le joueur voit d’un bon œil l’idée d’aller à Barcelone, mais il n’y a aucune offre sur la table de l’Atlético et le club ne va pas faciliter le départ de l’Argentin », ajoute Miguel Martín Talavera.