Julian Alvarez : Le PSG a une occasion en or de boucler son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce sera probablement le dossier le plus chaud de l'été sur le mercato. Julian Alvarez est effectivement convoité par plusieurs grands clubs européens à l'image du FC Barcelone et du PSG. Néanmoins, les Parisiens pourraient avoir un avantage redoutable dans ce feuilleton à en croire un journaliste espagnol.

Ce sera sans aucune doute le feuilleton de l'été. Le nom de Julian Alvarez revient très régulièrement dans l'actualité du mercato, surtout en Espagne. Il faut dire que l'avant-centre argentin serait la grande priorité du FC Barcelone pour remplacer Robert Lewandowski, et fait donc la Une de tous les médias espagnols. Néanmoins, le Barça est concurrencé par le PSG où Luis Enrique adore son profil. Un transfert à plus de 100M€ est attendu, mais alors que Julian Alvarez aurait une préférence pour le Barça, au sein de l'Atlético de Madrid, on imagine beaucoup plus facilement une vente au PSG comme l'explique le journaliste espagnol Miguel Martín Talavera.

L'Atlético préfère vendre Alvarez hors de l'Espagne « L'Atlético sait très bien quels montants il exigerait s'il décidait de le vendre et si le joueur restait inflexible. Le FC Barcelone négocie avec Fernando Hidalgo, mais pas avec l'Atlético. Aucune offre n'a été transmise à l'Atlético, et ce dernier n'a pas l'intention de laisser partir le joueur », lâche-t-il au micro d'El Larguero, l'émission de la Cadena SER, avant de poursuivre.