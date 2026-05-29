Mercato - Barcola sur le départ au PSG : Une folie à 150M€ pour le remplacer ?

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un été assez animé sur le mercato. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’avenir de Bradley Barcola dans la capitale était incertain. Un départ n’est pas à exclure pour l’international français, convoité par Liverpool. Les dirigeants parisiens pourraient ainsi faire une folie à 150M€ en recrutant un certain Yan Diomandé pour le remplacer.

Le PSG va très certainement vivre un été agité sur le mercato. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Bradley Barcola n’était pas opposé à un départ cet été. L’international français semble tenté par l’idée d’une aventure à Liverpool, intéressé par ses services. Les dirigeants parisiens semblent donc déjà prévoir le coup puisqu’ils auraient activé quelques pistes pour le remplacer. Le nom de Yan Diomandé a notamment été évoqué. Mais il va falloir sortir le chéquier pour espérer recruter le phénomène du RB Leizpig.

150M€ pour s'offrir Yan Diomandé cet été ? D’après les informations de Sport BILD, le prix de l’ailier de 19 ans pourrait grimper jusqu’à 150M€ cet été. Et le PSG ferait partie des quatre clubs en mesure d’atteindre un tel montant pour son transfert avec Liverpool, Manchester City et le Real Madrid. L’international ivoirien est sous contrat jusqu’en juin 2030 et ne devrait donc pas presser sa décision pour son avenir. Le RB Leipzig, de son côté, ne serait pas spécialement vendeur et ne devrait donc pas se gêner pour faire monter les enchères.