Ibrahima Konaté : Dans le viseur du PSG, son transfert est acté !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Ibrahima Konaté a négocié pendant de longues semaines avec la direction de Liverpool, et ce, pour prolonger son contrat. Toutefois, l'international français et les Reds n'ont jamais réussi à trouver un terrain d'entente. Alors que les pourparlers sont terminés, Ibrahima Konaté va changer de club librement et gratuitement cet été. Reste à savoir si cela profitera au PSG.

Lors de l'été 2021, Liverpool a déboursé environ 40M€ pour s'attacher les services d'Ibrahima Konaté, qui évoluait sous les couleurs du RB Leipzig. A son arrivée en Angleterre, l'international français a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026. Pour ne pas voir Ibrahima Konaté partir librement et gratuitement à l'issue de son engagement, les Reds ont négocié pendant de longues semaines avec lui pour le prolonger. Toutefois, les deux parties ne sont jamais parvenus à trouver un terrain d'entente. Et alors que les pourparlers sont terminés, Ibrahima Konaté va changer de club cet été. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Fabrizio Romano ce vendredi matin.

«Ibrahima Konaté quitte Liverpool en tant qu'agent libre» « Ibrahima Konaté quitte Liverpool en tant qu'agent libre, la décision prise. Après des discussions avancées pour rester avec un nouveau contrat, et la confirmation du joueur en avril, Konaté s'en va, alors qu'aucun accord final n'a été trouvé. Les négociations terminées, comme révélé par Talk Sport », a posté Fabrizio Romano sur son compte X.