Mercato - «Nous sommes sur le point de parvenir à un accord» : Ibrahima Konaté annonce sa décision avant la Coupe du monde !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est en discussion depuis plusieurs mois avec Liverpool dans l’optique d’une prolongation, Ibrahima Konaté a assuré que les deux parties étaient « sur le point de parvenir à un accord ». Le défenseur de l’équipe de France devrait donc prolonger son contrat avec les Reds avant le début de la Coupe du monde 2026.

Comme indiqué par RMC Sport, les discussions devaient reprendre après le quart de finale de Ligue des champions face au PSG entre Ibrahima Konaté et Liverpool. Arrivé à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig, l’international français (27 sélections) est en fin de contrat le 30 juin prochain, mais va très bientôt prolonger.

Ibrahima Konate says he is “close” to signing a new long-term contract at Liverpool.



The France defender, 26, whose current deal expires this summer, has been in talks with the club over an extension since October 2024.



The impasse led to growing speculation over his future but… pic.twitter.com/rU5T5GpjQI — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 20, 2026

« Il y a de fortes chances que je sois ici la saison prochaine » « Cela fait longtemps que nous discutons avec le club et nous sommes sur le point de parvenir à un accord », a assuré Ibrahima Konaté après la victoire de Liverpool face à Everton (1-2) dimanche, dans des propos relayés par The Athletic. « Je pense que tout le monde l’espérait depuis longtemps, mais nous sommes sur la bonne voie. Il y a de fortes chances que je sois ici la saison prochaine. C’est ce que j’ai toujours voulu. J’ai une relation particulière non seulement avec les supporters, mais aussi avec chaque personne qui travaille au club. C’est un club incroyable, une famille incroyable. Ce club compte énormément pour moi. »

« Les légendes vont partir et après cela, ce sera à notre tour de prendre les rênes » Quand on lui a demandé pourquoi les négociations avaient été si longues, le défenseur âgé de 26 ans a répondu : « Ce sont les négociations. Avec Virgil (van Dijk) et Mo (Salah) la saison dernière, c'était exactement la même chose. Je pense qu'ils ont signé leurs contrats en avril et c'est peut-être ainsi que le club le souhaite. » La saison prochaine se jouera sans Mohamed Salah et Andy Robertson à Liverpool, dont les départs cet été ont déjà été officialisés. « Les légendes vont partir et après cela, ce sera à notre tour de prendre les rênes. J'ai besoin de l'aide de tout le monde également. Je ne peux pas y arriver seul. Ça a été une mauvaise saison selon les standards de Liverpool. Si nous terminons dans le top 4, nous ne serons pas satisfaits, c'est certain. Nous devons tout donner la saison prochaine pour obtenir de bons résultats », a ajouté Ibrahima Konaté.