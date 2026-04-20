«Il a envie de venir» : Di Meco propose un entraîneur passé par le PSG pour remplacer Beye à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’avenir d’Habib Beye interroge de plus en plus malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2027, Eric Di Meco a proposé un autre entraîneur pour l’OM : Christophe Galtier. Si certains lui reprochent son passage au PSG, le champion d’Europe avec Marseille en 1993 estime qu’il est l’homme qu’il faut et qu’en plus, « il a envie de venir ».

Déjà qu’il n’avait pas vraiment convaincu depuis sa prise de fonction au mois de février dernier, l’avenir d’Habib Beye sur le banc de l’OM semble de plus en plus menacé. Le nom de Sergio Conceiçao a déjà commencé à circuler pour le remplacer la saison prochaine, mais selon Eric Di Meco, c’est un autre entraîneur dont Marseille a besoin : Christophe Galtier.

❌🗣️ Eric Di Meco : "La situation à Marseille est en train de me gonfler ! Désormais, je ne fais plus mon programme du week-end en fonction du match de l'OM." pic.twitter.com/puLXS5niTP — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 20, 2026

« C’est un Marseillais, il bande pour l’OM, il a envie de venir » « Je ne connais pas le nouveau président, je ne sais pas qui il va faire venir. Souvent je le dis parce que c’est mon pote, mais pourquoi dans ce club on ne prend pas un mec comme Galtier à un moment donné ? Il est arrivé à Saint-Etienne entraîneur adjoint, le club allait dans le mur, il a repris l’équipe, il empêche que Saint-Etienne descende, il les remet en Coupe d’Europe et il gagne une Coupe de la Ligue. Il va à Lille, il devient champion de France contre le grand PSG. De partout où il passe, il réussit. C’est un Marseillais, il bande pour l’OM, il a envie de venir », a déclaré l’ancien joueur de l’OM dans le Super Moscato Show sur RMC.