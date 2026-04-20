L’OM a déjà ciblé son prochain entraîneur après Habib Beye ?

Axel Cornic

L’été 2026 sera crucial pour l’Olympique de Marseille, qui devra tout reconstruire après les départs de Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi. Ce dernier a été remplacé en cours de saison par Habib Beye, mais au sein du club on semble déjà vouloir le remplacer, avec un premier nom qui a fuité à l’étranger.

On ne sait plus où donner de la tête. La crise de février a emporté tout sur son passage, avec le projet de Roberto De Zerbi n’aura duré qu’un an et demi. Habib Beye est arrivé pour le remplacer au pied levé, mais on ne peut pas vraiment dire qu’il ait convaincu à l’OM pour le moment.

Malaise à l'OM, Greenwood s'est éloigné de Benatia ! https://t.co/KuXm5T85BL — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

« De son jeu, on ne voit rien, pourtant il nous explique les choses » Et ce n’est pas la défaite contre le FC Lorient lors de la dernière journée de Ligue 1 (2-0), qui devrait arranger les choses. Il n’a en effet pas fallu attendre longtemps avant de le voir se faire tacler par Pascal Dupraz, qui ne s’est pas montré tendre envers le coach de l’OM. « De son jeu, on ne voit rien, pourtant il nous explique les choses. Il nous les explique tellement que je ne comprends rien du tout. C’est peut-être le football contemporain » a expliqué l’ancien de l’ASSE ou du TFC, sur RMC. « Je suis désolé de parler d’un confrère comme ça, c’est fatiguant. Mais lorsqu’il était consultant, il ne manquait pas de fracasser les entraîneurs français qui étaient si fébriles, si peureux et sans idées ».