Mercato - PSG : Ousmane Dembélé va partir à cause de son agent ?

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG a levé la clause libératoire à 50M€ d'Ousmane Dembélé, et ce, pour l'arracher au FC Barcelone. Engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le club de la capitale, le numéro 10 de Luis Enrique négocie une prolongation avec sa direction, et ce, par le biais de son agent : Moussa Sissoko. Toutefois, des désaccords pourraient faire capoter la transaction.

Après avoir défendu les couleurs du FC Barcelone pendant six saisons, Ousmane Dembélé s'est envolé vers Paris, et ce, pour signer au PSG. En effet, les hautes sphères du club rouge et bleu ont levé la clause à 50M€ de l'international français lors de l'été 2023. A son arrivée au PSG, Ousmane Dembélé a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Pour ne pas voir son numéro 10 prendre le large dans un avenir proche, les dirigeants franciliens auraient lancé les hostilités pour le prolonger. Toutefois, l'affaire pourrait capoter à cause de l'agent d'Ousmane Dembélé : Moussa Sissoko.

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Des désaccords entre le PSG et le clan Dembélé ? Comme l'a souligné SPORT, le représentant d'Ousmane Dembélé - Moussa Sissoko - aurait eu plusieurs désaccords avec la direction du PSG cette saison, et ce, pour la prolongation de l'attaquant de 28 ans. Jusqu'à présent, ces divergences d'opinion ont empêché les deux parties de trouver un terrain d'entente pour signer un tout nouveau contrat. En France, nombreux sont ceux qui affirment qu'il y a des similitudes avec ce qu'a vécu Ousmane Dembélé lors de ses derniers mois passés à Barcelone. De mauvaise augure pour le PSG, qui ne semble pas prêt à perdre sa star.