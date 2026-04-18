Nouveau contrat pour Ousmane Dembélé ? Le PSG glisse une première réponse

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé pourrait prochainement prolonger avec le club de la capitale. Si pour le moment, rien n’est encore acté dans la prolongation du Ballon d’Or, le club parisien estime en interne que le dénouement de cette saga sera positif d’ici les prochains mois. Explications.

Le PSG pourrait de nouveau écrire l’histoire cette saison. Mardi soir, la formation de Luis Enrique a éliminé Liverpool de la Ligue des Champions et a accédé aux demi-finales de la C1 pour la troisième saison consécutive. A Anfield, Paris a été porté par un Ousmane Dembélé décisif, le Français ayant inscrit un doublé très important pour les siens. Depuis plusieurs semaines, la situation contractuelle du Ballon d’Or 2025 fait jaser au PSG.

ℹ️ Ousmane Dembélé et le PSG ont pris le parti de temporiser concernant une prolongation.



🕵️ Le dénouement, attendu en fin de saison, dépendra aussi du parcours européen du club parisien.



🤝 Toutes les parties s'accordent à dire que le moment n'est pas le bon. Priorité à la… pic.twitter.com/iu1l65Rrl6 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 13, 2026

Le PSG confiant pour la prolongation de Dembélé ? Et comme l’indique l’Equipe, le PSG cherche bel et bien à prolonger son numéro 10, qui fait partie de la colonne vertébrale du club parisien. Les dirigeants franciliens souhaitent continuer à disposer de ces joueurs d’expérience dont fait évidemment partie Ousmane Dembélé, mais également Fabian Ruiz et Marquinhos. Et si pour le moment, rien n’est joué dans la prolongation d’Ousmane Dembélé qui pour rappel, est sous contrat jusqu’en juin 2028 à Paris, le PSG estime en interne qu’une issue positive devrait bientôt être trouvée dans ce dossier. De son côté, Dembélé avait récemment évoqué cette potentielle prolongation au PSG.