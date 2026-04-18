Nouveau contrat pour Ousmane Dembélé ? Le PSG glisse une première réponse

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé pourrait prochainement prolonger avec le club de la capitale. Si pour le moment, rien n’est encore acté dans la prolongation du Ballon d’Or, le club parisien estime en interne que le dénouement de cette saga sera positif d’ici les prochains mois. Explications.
Le PSG pourrait de nouveau écrire l’histoire cette saison. Mardi soir, la formation de Luis Enrique a éliminé Liverpool de la Ligue des Champions et a accédé aux demi-finales de la C1 pour la troisième saison consécutive. A Anfield, Paris a été porté par un Ousmane Dembélé décisif, le Français ayant inscrit un doublé très important pour les siens. Depuis plusieurs semaines, la situation contractuelle du Ballon d’Or 2025 fait jaser au PSG.
Le PSG confiant pour la prolongation de Dembélé ?
Et comme l’indique l’Equipe, le PSG cherche bel et bien à prolonger son numéro 10, qui fait partie de la colonne vertébrale du club parisien. Les dirigeants franciliens souhaitent continuer à disposer de ces joueurs d’expérience dont fait évidemment partie Ousmane Dembélé, mais également Fabian Ruiz et Marquinhos. Et si pour le moment, rien n’est joué dans la prolongation d’Ousmane Dembélé qui pour rappel, est sous contrat jusqu’en juin 2028 à Paris, le PSG estime en interne qu’une issue positive devrait bientôt être trouvée dans ce dossier. De son côté, Dembélé avait récemment évoqué cette potentielle prolongation au PSG.
« Il n’y a aucune raison pour que je ne prolonge pas »
« Y’a-t-il une raison pour que je ne reste pas ? Il n’y a aucune raison pour que je ne prolonge pas au PSG. Mais de toute façon, les histoires de contrat, ce n’est pas moi qui prends la décision, c’est entre le club et mon agent », avait ainsi lâché la star de 28 ans au mois de mars après la qualification en Ligue des Champions face à Chelsea. Il semblerait donc que cette prolongation de Dembélé au PSG ne soit qu’une question de temps…