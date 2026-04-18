L'arnaque à 40 000 euros qui concerne le PSG !

Faisant partie des stades les plus prisés d’Europe, le Parc des Princes est parfois sujet à des escroqueries. Début mars, un individu a été interpellé dans une sombre affaire d’escroquerie et d’arnaque concernant la vente de billets frauduleux afin d’assister aux rencontres du PSG. Explications.
Le PSG dispose de nombreux supporters. Certains d’entre eux sont parfois malhonnêtes. Comme l’indique le Parisien ce samedi, un individu a été interpellé au début du mois de mars concernant une sombre affaire d’escroquerie en rapport avec de la vente de tickets pour le Parc des Princes. Ce n’est pas un secret, mais il est parfois compliqué de trouver des billets afin d’assister aux matchs du PSG, les tickets partant très rapidement.
Un individu de 22 ans interpellé pour une escroquerie avec des faux billets du PSG
Le 3 mars dernier, la Brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C) a arrêté un individu dans le cadre d’une enquête autour de la vente de faux billets. Ce dernier, âgé de 22 ans, a été interpellé dans l’Oise pour « escroquerie, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture et blanchiment d’escroquerie », indique le quotidien. Ce dernier sévissait sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok par l’intermédiaire d’un pseudonyme « vendeur.parisien » ou « psg_places.75 ».
2000 personnes touchées et 40 000€ de préjudice
Comme l’indique le Parisien, ce sont pas moins de 2000 personnes qui ont été victimes de ces arnaques, pour un montant du préjudice estimé à 40 000€. L’individu, Anis. B, a été déferré avant l’ouverture d’une information judiciaire, lui qui a reconnu les faits. Suivi sur TikTok par plus de 13 000 abonnés, ce dernier avait été l’objet d’une plainte de la part du PSG, qui en avait informé la justice à la fin du mois de janvier. Le quotidien révèle également que son frère, qui s’est échappé durant l’interpellation, avait été complice de ce système d’escroquerie au billet…