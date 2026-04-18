L'arnaque à 40 000 euros qui concerne le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Faisant partie des stades les plus prisés d’Europe, le Parc des Princes est parfois sujet à des escroqueries. Début mars, un individu a été interpellé dans une sombre affaire d’escroquerie et d’arnaque concernant la vente de billets frauduleux afin d’assister aux rencontres du PSG. Explications.

Le PSG dispose de nombreux supporters. Certains d’entre eux sont parfois malhonnêtes. Comme l’indique le Parisien ce samedi, un individu a été interpellé au début du mois de mars concernant une sombre affaire d’escroquerie en rapport avec de la vente de tickets pour le Parc des Princes. Ce n’est pas un secret, mais il est parfois compliqué de trouver des billets afin d’assister aux matchs du PSG, les tickets partant très rapidement.

Une vaste escroquerie liée à des billets de matchs du Paris Saint‑Germain a fait environ 2 000 victimes, selon les premiers éléments de l’enquête ouverte par le parquet de Paris. @RMCsport #PSG pic.twitter.com/C9AYKh94yl — La Minute Foot (@La_Minute_Foot) March 6, 2026

Un individu de 22 ans interpellé pour une escroquerie avec des faux billets du PSG Le 3 mars dernier, la Brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C) a arrêté un individu dans le cadre d’une enquête autour de la vente de faux billets. Ce dernier, âgé de 22 ans, a été interpellé dans l’Oise pour « escroquerie, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture et blanchiment d’escroquerie », indique le quotidien. Ce dernier sévissait sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok par l’intermédiaire d’un pseudonyme « vendeur.parisien » ou « psg_places.75 ».