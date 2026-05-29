Kylian Mbappé taclé par un joueur de France 98 : «Sa vision ne correspond pas à mes valeurs»

Amadou Diawara

Depuis de longues semaines, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques, notamment pour son attitude et pour son manque d'effort sur le plan défensif. Interrogé sur le cas de son compatriote français, Franck Leboeuf a donné son avis, et il ne s'est pas montré tendre envers lui.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a refusé d'activer l'option pour étendre son bail d'une saison. Déterminé à rejoindre le club de ses rêves, l'international français a profité de sa situation contractuelle à Paris pour signer librement et gratuitement au Real Madrid il y a deux ans. Toutefois, son séjour au Bernabeu ne se passe pas du tout comme il l'aurait imaginé. En effet, Kylian Mbappé est pris en grippe par les supporters merengue et la presse espagnole, étant pointé du doigt à cause de son comportement et de son manque d'efforts défensifs.

«Kylian Mbappé n’est pas un leader à mes yeu» Lors d'un entretien accordé à Sportsboom, Franck Leboeuf l'a accablé. « Non, Kylian Mbappé n’est pas un leader à mes yeux, car il est trop individualiste dans sa façon de penser. C’est pourquoi j’apprécie des joueurs comme William Saliba et N’Golo Kanté, des joueurs prêts à se sacrifier pour l’équipe. C’est là la différence pour moi, et c’est ce qui compte le plus », a pesté le champion du monde 98, avant d'en rajouter une couche.