Départ du PSG : La confession de Kylian Mbappé dans le vestiaire avant de partir au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une histoire de timing. Pendant sept ans, Kylian Mbappé a chassé la première Ligue des champions de l'histoire du PSG et par la même occasion son premier succès dans la reine des compétitions de club en Europe. Néanmoins, ce fut constamment un échec, le poussant à vivre son rêve d'enfance en partant au Real Madrid à l'été 2024. Depuis, le Paris Saint-Germain a soulevé la Coupe aux Grandes Oreilles. Interrogé par Marc-Olivier Fogiel sur le choix de Mbappé, Presnel Kimpembe a fait un aveu.

En février 2024, juste avant le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et la Real Sociedad, Kylian Mbappé communiquait au président Nasser Al-Khelaïfi et au reste de l'équipe première sa décision de ne pas prolonger son contrat et donc de quitter en tant qu'agent libre le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. Un choix qui a engendré une nouvelle gestion de son temps de jeu de la part de l'entraîneur Luis Enrique qui assurait préparer la saison suivante, sans le meilleur buteur de l'histoire du club avec ses 256 réalisations.

«Je pense que son choix était assumé, c'était son rêve de gosse comme il nous l'a dit» Direction le Real Madrid pour Kylian Mbappé où il a pu décrocher une Supercoupe d'Europe, une Coupe intercontinentale et le premier Soulier d'or européen de sa carrière. En parallèle, le Paris Saint-Germain a soulevé la première Ligue des champions de son histoire, le trophée suprême du football de club derrière lequel Mbappé n'a cessé de courir après. Un mauvais choix de sa part ? C'est la question posée par Marc-Olivier Fogiel à Presnel Kimpembe qui a partagé un secret de vestiaire. « Kylian Mbappé a raté l'occasion de la Ligue des champions, c'est un mauvais choix sportif de sa part ? C'est propre à chacun, ce sont ses choix. Il fallait rester pour pouvoir la gagner après il a fait le choix de partir à Madrid. Je pense que son choix était assumé, c'était son rêve de gosse comme il nous l'a dit ».