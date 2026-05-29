«Je gagnais plus en signant ailleurs» : Samir Nasri justifie sa prolongation à Canal+

Ancien joueur de l'OM, d'Arsenal, de Manchester City et de l'équipe de France, entre autres, Samir Nasri a pris sa retraite sportive en septembre 2021. Pour sa reconversion, l'ancien milieu offensif a décidé de devenir consultant chez Canal +. Malgré des offres plus lucratives, Samir Nasri a préféré prolonger l'aventure avec la chaîne cryptée. Un choix qu'il a expliqué.

«Cette chaîne m'a mis le pied à l'étrier comme consultant»

« L'été dernier, vous avez resigné pour cinq ans à Canal+ alors que Ligue 1+ et RMC vous faisaient les yeux doux. Êtes-vous resté pour l'argent ? Ah non, je gagnais plus en signant ailleurs ! C'était surtout la loyauté envers Canal. Cette chaîne m'a mis le pied à l'étrier comme consultant et grâce à cela mon image a changé énormément auprès des gens. Puis on me laisse une place importante dans les émissions, avec la garantie de dire absolument tout ce que je pense. Pour tout ça, j'ai préféré rester », s'est justifié Samir Nasri. Lors du même entretien, le natif de Marseille s'est également prononcé sur le fait de s'exprimer sur le PSG publiquement : « Êtes-vous attentif aux mots que vous employez lorsque vous analysez Paris pour éviter les critiques ? Non, je ne contrôle rien, je dis ce que je pense. Si je dois être critique avec le PSG je le suis, si je dois être dithyrambique pareil, ce n'est pas différent d'un autre club. Sur les réseaux sociaux, par exemple, on ne m'a jamais vraiment fait ce reproche. De toute façon, je n'ai de comptes à rendre à personne ».