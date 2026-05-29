PSG/Arsenal : «Ce débat est très bobo parisien», Eric Di Meco craque sur RMC !

Ce samedi (18h), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Alors que depuis quelque temps, les débats s’enchaînent autour du style de jeu pas tous le temps agréable des « Gunners », Eric di Meco lui, n’a pas manqué de pousser un coup de gueule à ce propos ce vendredi sur les ondes de RMC.
A Budapest ce samedi, le PSG et Arsenal vont se disputer une place dans l’histoire. Opposés en finale de la Ligue des Champions, les deux clubs ont un style de jeu différent. Mais alors que ces dernières semaines, celui des « Gunners » a parfois été critiqué, Eric di Meco n’apprécie pas du tout cette « arrogance » parisienne.
« C’est très bobo parisien du moment qui se la pète parce qu’il est champion d’Europe »
« J’ai un souci. Arsenal, ils ont fait le job pour aller chercher ce titre en étant réalistes, solides. Arsenal ça a toujours été une équipe qui jouait bien. Ils ont toujours gardé la culture d’Arsène Wenger. Patrice Evra se moquait d’eux parce qu’ils jouaient bien mais n’arrivaient jamais à gagner quoi que ce soit. Et souvenez vous le Portugal en 2016, qui n’avait jamais rien gagné. Ils ont gagné en défendant bien. Je trouve donc que ce débat autour d’Arsenal ne m’intéresse pas. C’est très bobo parisien du moment qui se la pète parce qu’il est champion d’Europe ce débat sur Arsenal », a ainsi confié l’ancien joueur de l’OM au micro du Super Moscato Show sur RMC.
« C'est une équipe qui marque beaucoup de buts et nous sommes une équipe qui défend très bien »
« Je ne suis pas surpris de les voir gagner la Premier League, ils ont mérité cette année, ils ont été les plus consistants et le méritent. Ce sera leur septième année avec Arteta et tu peux avoir clairement quel type d'équipe il a formé. Plus que deux idées différentes du foot, je dirais que ce sont surtout deux idées qui se ressemblent avec deux chemins différents. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts et nous sommes une équipe qui défend très bien », a de son côté déclaré Luis Enrique en conférence de presse.