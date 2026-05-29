PSG/Arsenal : «Ce débat est très bobo parisien», Eric Di Meco craque sur RMC !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi (18h), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Alors que depuis quelque temps, les débats s’enchaînent autour du style de jeu pas tous le temps agréable des « Gunners », Eric di Meco lui, n’a pas manqué de pousser un coup de gueule à ce propos ce vendredi sur les ondes de RMC.

A Budapest ce samedi, le PSG et Arsenal vont se disputer une place dans l’histoire. Opposés en finale de la Ligue des Champions, les deux clubs ont un style de jeu différent. Mais alors que ces dernières semaines, celui des « Gunners » a parfois été critiqué, Eric di Meco n’apprécie pas du tout cette « arrogance » parisienne.

« C’est très bobo parisien du moment qui se la pète parce qu’il est champion d’Europe » « J’ai un souci. Arsenal, ils ont fait le job pour aller chercher ce titre en étant réalistes, solides. Arsenal ça a toujours été une équipe qui jouait bien. Ils ont toujours gardé la culture d’Arsène Wenger. Patrice Evra se moquait d’eux parce qu’ils jouaient bien mais n’arrivaient jamais à gagner quoi que ce soit. Et souvenez vous le Portugal en 2016, qui n’avait jamais rien gagné. Ils ont gagné en défendant bien. Je trouve donc que ce débat autour d’Arsenal ne m’intéresse pas. C’est très bobo parisien du moment qui se la pète parce qu’il est champion d’Europe ce débat sur Arsenal », a ainsi confié l’ancien joueur de l’OM au micro du Super Moscato Show sur RMC.