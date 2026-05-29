Transfert de Julian Alvarez : Le clash continue entre l’Atlético et le FC Barcelone !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Souhaitant recruter Julian Alvarez cet été, le FC Barcelone a déclenché la foudre du côté de l’Atlético de Madrid. Après s’être moqué du club blaugrana sur les réseaux sociaux, les « Colchoneros » ont publié un nouveau message tranchant à l’encontre du champion d’Espagne en titre ce vendredi soir. Explications.

Rien ne va plus entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Alors que le club catalan aurait selon la presse espagnole formulé sa première offre afin de recruter Julian Alvarez, les « Colchoneros » n’ont clairement pas apprécié. Sur X, l’Atlético s’est ouvertement moqué du Barça en affichant un montage de Lamine Yamal vêtu du maillot colchonero avec le message suivant : « Here we go ! Nous avons envoyé un fax au FC Barcelone avec notre offre de transfert : 4 entrées pour le concert de Bad Bunny de demain, un abonnement annuel à l'ABC et un sac de graines de tournesol. Nous attendons avec impatience la réponse pour préparer l'annonce. »

L’Atlético enrage contre le Barça Après ce gros troll, l’Atlético de Madrid a publié un nouveau message cinglant à l’encontre du Barça dans ce dossier Julian Alvarez : « Ces derniers mois, nous subissons une campagne de harcèlement et de démolition contre l’un de nos joueurs. Fuites intéressées, « fake news », manque continu de respect, la version culé de la machine à inventer des histoires, appels avant les confrontations directes… Mais bien sûr, il ne nous viendrait pas à l’esprit non plus d’avoir à notre solde le vice-président des arbitres ou de recourir à des faveurs politiques pour inscrire des joueurs. RESPECT et VALEURS ».