Mercato - «Il va partir» : Samir Nasri confirme un futur départ à l’OM !

Une fois n’est pas coutume, cet été, on devrait assister à de nombreux changements à l’OM lors du marché des transferts. Que ce soit dans le sens des arrivées que des départs, ça devrait énormément bouger. Qui quittera notamment la Canebière ? Sur le plateau du Canal Football Club, Samir Nasri a confirmé l’identité d’un joueur de l’OM qui devrait faire ses valises. q
La saison prochaine, l’OM va afficher un visage bien différent. En effet, cet été, beaucoup de choses vont changer à Marseille avec l’arrivée de Stéphane Richard comme président et d’un nouveau directeur sportif. Celui-ci sera alors en charge du mercato estival et compte tenu de la situation financière actuelle de l’OM, il faudrait s’attendre à de nombreux départs au sein de l’effectif marseillais. Il en a d’ailleurs été question sur le plateau du Canal Football Club.
Qui quittera l’OM cet été ?
Qui ne sera plus à l’OM la saison prochaine ? L’émission de Canal+ a fait un point, actant dans un premier temps les départs de Benjamin Pavard, Ethan Nwaneri, Arthur Vermeeren et Bilal Nadir. Il a ensuite été question des départs probables et c’est ainsi que les noms de Pierre-Emerick Aubameyang, Geronimo Rulli, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Höjbjerg ont été cités. Mais voilà que l’OM doit faire rentrer de l’argent dans les caisses et pourrait donc se séparer de ses grosses valeurs marchandes. Le CFC a alors listé dans cette catégorie : Mason Greenwood, Amine Gouiri, Igor Paixao, Leonardo Balerdi ainsi que Quinten Timber.
« Il veut partir et le club veut qu’il parte »
Samir Nasri a ensuite réagi à ces différentes catégories et voilà qu’un nom a fait tiquer l’ancien joueur de l’OM : Leonardo Balerdi. En effet, pour le désormais consultant, l’Argentin devrait plutôt faire partie de la catégorie des joueurs qui vont quitter le club phocéen estimant que son départ serait acté. « Pour moi vous vous trompez sur « ils partent ». Pour moi, Balerdi doit y être. Je pense que son histoire… Il veut partir et le club veut qu’il parte. Il va partir, il a une valeur marchande », a lâché Samir Nasri.