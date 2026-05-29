Mercato - «Il va partir» : Samir Nasri confirme un futur départ à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une fois n’est pas coutume, cet été, on devrait assister à de nombreux changements à l’OM lors du marché des transferts. Que ce soit dans le sens des arrivées que des départs, ça devrait énormément bouger. Qui quittera notamment la Canebière ? Sur le plateau du Canal Football Club, Samir Nasri a confirmé l’identité d’un joueur de l’OM qui devrait faire ses valises. q

La saison prochaine, l’OM va afficher un visage bien différent. En effet, cet été, beaucoup de choses vont changer à Marseille avec l’arrivée de Stéphane Richard comme président et d’un nouveau directeur sportif. Celui-ci sera alors en charge du mercato estival et compte tenu de la situation financière actuelle de l’OM, il faudrait s’attendre à de nombreux départs au sein de l’effectif marseillais. Il en a d’ailleurs été question sur le plateau du Canal Football Club.

Qui quittera l’OM cet été ? Qui ne sera plus à l’OM la saison prochaine ? L’émission de Canal+ a fait un point, actant dans un premier temps les départs de Benjamin Pavard, Ethan Nwaneri, Arthur Vermeeren et Bilal Nadir. Il a ensuite été question des départs probables et c’est ainsi que les noms de Pierre-Emerick Aubameyang, Geronimo Rulli, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Höjbjerg ont été cités. Mais voilà que l’OM doit faire rentrer de l’argent dans les caisses et pourrait donc se séparer de ses grosses valeurs marchandes. Le CFC a alors listé dans cette catégorie : Mason Greenwood, Amine Gouiri, Igor Paixao, Leonardo Balerdi ainsi que Quinten Timber.