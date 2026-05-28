A peine arrivé à l'OM, Stéphane Richard lâche une première annonce inquiétante pour le futur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau président de l'OM, Stéphane Richard ne prendra officiellement ses fonctions que le 2 juillet, mais cela ne l'empêche pas de commencer son travail en coulisses. Et visiblement, cela ne s'annonce pas facile du tout compte tenu de la situation délicate au sein du club phocéen.

Nommé président de l'OM il y a quelques semaines pour remplacer Pablo Longoria, Stéphane Richard ne prendrait officiellement ses fonctions que le 2 juillet prochain. Mais en coulisses, il a déjà commencé sa mission et a pu se rendre compte de la tâche qui l'attend au sein d'un club en difficulté.

Stéphane Richard annonce la couleur ! « Pour un Marseillais – je ne le suis pas de naissance, mais de cœur – c’est forcément un moment particulier dans sa vie. Il arrive après un parcours déjà assez long et riche, cette proposition est un peu un cadeau mais je le vois aussi comme une mission. Chacun peut voir que la situation du club est compliquée. Elle a des côtés très positifs, il y a aussi beaucoup de défis à relever donc, je me sens en mission ici », explique-t-il dans des propos rapportés par RMC Sport, avant de poursuivre.