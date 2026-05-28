A peine arrivé à l'OM, Stéphane Richard lâche une première annonce inquiétante pour le futur !

Nouveau président de l'OM, Stéphane Richard ne prendra officiellement ses fonctions que le 2 juillet, mais cela ne l'empêche pas de commencer son travail en coulisses. Et visiblement, cela ne s'annonce pas facile du tout compte tenu de la situation délicate au sein du club phocéen.
Nommé président de l'OM il y a quelques semaines pour remplacer Pablo Longoria, Stéphane Richard ne prendrait officiellement ses fonctions que le 2 juillet prochain. Mais en coulisses, il a déjà commencé sa mission et a pu se rendre compte de la tâche qui l'attend au sein d'un club en difficulté.
Stéphane Richard annonce la couleur !
« Pour un Marseillais – je ne le suis pas de naissance, mais de cœur – c’est forcément un moment particulier dans sa vie. Il arrive après un parcours déjà assez long et riche, cette proposition est un peu un cadeau mais je le vois aussi comme une mission. Chacun peut voir que la situation du club est compliquée. Elle a des côtés très positifs, il y a aussi beaucoup de défis à relever donc, je me sens en mission ici », explique-t-il dans des propos rapportés par RMC Sport, avant de poursuivre.
«Chacun peut voir que la situation du club est compliquée»
« Je veux rebâtir et reconstruire un club fort qui propose un spectacle magnifique à tous ceux qui aiment le foot, à commencer par les supporters pour qu’ils puissent se reconnaître à nouveau dans l’OM. Je veux réparer aussi un peu ces liens. Il y a beaucoup à faire mais pour moi, c’est une mission que je ne veux pas faire tout seul. Il faut que j’aie des gens dans mon entourage, d’où les recrutements qu’il faut faire dans l’immédiat. Je voudrais inscrire un peu ce projet dans la durée et essayer de ramener une forme de calme, de sérieux – ce qui ne veut pas dire que nous sommes ennuyeux – pour que l’OM puisse jouer son rôle de rayonnement de terrière. C’est très important à Marseille et pour que l’OM puisse jouer ce rôle, il faut qu’il soit fort et solide », ajoute Stéphane Richard.