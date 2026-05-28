PSG - Transfert de Julian Alvarez : Fabrizio Romano annonce une excellente nouvelle

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au même titre que le FC Barcelone, le PSG ferait partie des clubs fortement attirés par le profil de Julian Alvarez, le buteur argentin de l'Atlético de Madrid. Et selon les dernières tendances dégagées par le journaliste Fabrizio Romano, le départ d'Alvarez semble d'ores et déjà acté pour le prochain mercato. Reste à savoir si le PSG raflera la mise dans ce dossier...

À quoi faut-il s'attendre pour le prochain mercato estival du PSG ? Bradley Barcola pourrait quitter le club de la capitale vu son statut de doublure de luxe, et la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé semble loin d'être actée. Autant d'éléments qui contraignent donc la direction du PSG à foncer sur le profil de Julian Alvarez (26 ans), le buteur argentin de l'Atlético de Madrid, qui sera l'une des grandes attractions de l'été. Fabrizio Romano a fait le point sur les coulisses de ce feuilleton Alvarez sur sa chaine Youtube, et le journaliste spécialisé sur le mercato annonce une bonne nouvelle au PSG.

« Il ne prolongera pas, c’est acté à 100% » Selon lui, Julian Alvarez sera sur le départ cet été : « Julian Alvarez n’a absolument aucune intention de signer un nouveau contrat avec l’Atlético de Madrid. C’est sûr et certain. Il y a eu énormément de news sur le sujet : Julian va prolonger, avec beaucoup d’argent. Mais cela n’a rien à voir avec un contrat de 7, 8, 10 ou 12M€. Julian Alvarez ne prolongera pas avec l’Atlético de Madrid, c’est acté à 100% », indique Fabrizio Romano. En clair, l'international argentin devrait donc être disponible sur le marché, et le PSG aura certainement son mot à dire.