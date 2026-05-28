Mercato - L’OM a pris sa décision pour Christophe Galtier : Le salaire pose problème !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'été s'annonce très mouvementé à l'OM ! La prochaine étape de la nouvelle direction mise en place consistera à dénicher un nouvel entraîneur pour remplacer Habib Beye, et plusieurs profils sont évoqués avec insistance, comme par exemple celui de Christophe Galtier. Mais il semblerait que le salaire que perçoit l'ancien coach du PSG en Arabie Saoudite soit un frein rédhibitoire pour l'OM...

Natif de Marseille et ancien joueur de l'OM, Christophe Galtier y avait d'ailleurs été entraîneur-adjoint par le passé et présente donc un véritable passif avec ce club. Mais reste à savoir si ces éléments lui permettront de débarquer au poste d'entraîneur cet été en lieu et place d'Habib Beye... Son nom est évoqué avec insistance depuis quelques jours, Galtier est encore sous contrat avec le NEOM SC, en Arabie Saoudite, et le salaire qu'il y perçoit semble être un frein pour l'OM.

« Des entraîneurs qui demandent beaucoup d’argent » Mardi soir, au micro de l'After Foot sur RMC, Daniel Riolo a fait le point sur ce fameux dossier du futur entraîneur à l'OM : « Il y a des noms qui reviennent très régulièrement autour de l’OM comme celui de Conceiçao. C’est un gars qui a de l’expérience, il n’a pas tout fait bien dans sa carrière, mais il a une vraie personnalité qui comme ça sur le papier, ça peut coller avec l’OM. Mais attention, ce sont des entraîneurs qui demandent beaucoup d’argent. Et le marché du Golfe donne à ces gens-là des salaires de fou », a-t-il lâché dans un premier temps, avant d'annoncer le verdict pour Christophe Galtier.