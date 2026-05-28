Bruno Genesio entraîneur de l’OM : La révélation exclusive de Riolo sur le dossier

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant le profil numéro un sur la short-list des dirigeants de l'OM pour remplacer Habib Beye cet été, Bruno Genesio a d'ailleurs officialisé mardi soir son départ du LOSC alors que son contrat arrivait à expiration. Et selon les dernières révélations de Daniel Riolo, il serait très attiré par le projet marseillais pour la saison prochaine...

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2027, Habib Beye ne devrait plus être l'entraîneur de l'OM à la reprise puisque la nouvelle direction du club phocéen serait en quête d'un nouveau profil. Le nom de Bruno Genesio revient avec insistance depuis quelques jours, et le désormais ex-coach du LOSC serait en haut de la short-list de l'OM pour le poste. Daniel Riolo a évoqué ce dossier mardi soir dans l'After Foot, sur RMC, et répond à ceux qui se montrent sceptiques sur le cas Genesio.

Riolo défend la piste Genesio « J’entends ceux qui disent que pour l’OM on veut que ce soit plus sexy, Genesio, dit comme ça, peut-être que ça ne fait pas sexy. Mais ça n’est pas sexy en quoi ? En image ? En attitude sur le banc ? Effectivement, aujourd’hui, à Marseille, ça ne colle pas même si après la déroute de cette année, peut-être que dans l’idée de faire un contraire, avoir du calme et un gars avec de l’expérience, à Marseille on peut se dire qu’on va tenter. C’est peut-être le bon moment pour lui d’y aller », indique Daniel Riolo, qui lâche ensuite une information exclusive sur Bruno Genesio et l'OM.