«Ils ont moins faim» : Robert Pirès annonce une catastrophe pour le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi (18h), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Si le club parisien semble légèrement favori sur cet affrontement, l’ancienne gloire des « Gunners » Robert Pirès estime de son côté que le club parisien s’apprête à passer à côté de sa finale, notamment car les hommes de Luis Enrique auraient moins cet esprit conquérant.

Le PSG a l’occasion d’entrer dans la légende. En cas de victoire face à Arsenal ce samedi en finale de la Ligue des Champions, Paris deviendrait alors l’un des rares clubs à avoir remporté deux C1 consécutives. Mais pour cela, les hommes de Luis Enrique devront réaliser une grande performance. Ancien joueur des « Gunners », Robert Pirès lui, voit les joueurs du PSG se manquer.

« J’ai pu voir que les joueurs parisiens ont moins faim » « Paris va passer à côté de sa finale, tout simplement. J’ai pu voir que les joueurs parisiens ont moins faim. Ils ont été sacrés champions de France, ils vont arriver à Budapest un peu sûrs d’eux. Ils vont se faire bien contrer et bien allumer par les joueurs d’Arsenal. C’est pour ça que Paris ne gagnera pas », a ainsi confié le consultant au micro de Canal +. Interrogé sur ce choc, Luis Enrique lui, estime que les siens ont moins la pression que l’an passé.