«Ils ont moins faim» : Robert Pirès annonce une catastrophe pour le PSG ?

Ce samedi (18h), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Si le club parisien semble légèrement favori sur cet affrontement, l’ancienne gloire des « Gunners » Robert Pirès estime de son côté que le club parisien s’apprête à passer à côté de sa finale, notamment car les hommes de Luis Enrique auraient moins cet esprit conquérant.
Le PSG a l’occasion d’entrer dans la légende. En cas de victoire face à Arsenal ce samedi en finale de la Ligue des Champions, Paris deviendrait alors l’un des rares clubs à avoir remporté deux C1 consécutives. Mais pour cela, les hommes de Luis Enrique devront réaliser une grande performance. Ancien joueur des « Gunners », Robert Pirès lui, voit les joueurs du PSG se manquer.
« J’ai pu voir que les joueurs parisiens ont moins faim »
« Paris va passer à côté de sa finale, tout simplement. J’ai pu voir que les joueurs parisiens ont moins faim. Ils ont été sacrés champions de France, ils vont arriver à Budapest un peu sûrs d’eux. Ils vont se faire bien contrer et bien allumer par les joueurs d’Arsenal. C’est pour ça que Paris ne gagnera pas », a ainsi confié le consultant au micro de Canal +. Interrogé sur ce choc, Luis Enrique lui, estime que les siens ont moins la pression que l’an passé.
« Je dirais qu’il y avait plus de pression la saison dernière »
« Je dirais qu’il y avait plus de pression la saison dernière parce que tout le monde se disait : « C’est le moment ! Nous ne pouvons pas perdre cette fois ! » Cette fois, il y a de la pression parce que nous pensons que nous le méritons, au vu de notre parcours dans la compétition et de toutes les autres équipes que nous avons éliminées en cours de route. Nous sommes passés par les barrages, nous avons eu le pire tirage au sort parmi les 36 équipes. Dans la continuité de tout ce que nous avons vécu et de tout ce que nous avons amélioré au cours de la saison, nous terminons avec cette finale, et notre objectif est évidemment de la gagner, pour conclure la saison sur une note positive », a ainsi confié le coach du PSG pour l’UEFA.