Lâché par le PSG, Unai Emery se régale avec Luis Enrique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’inverse de Luis Enrique, Unai Emery n’a pas réussi à remporter la Ligue des champions lors de son passage au Paris Saint-Germain. Alors que ses deux anciens clubs s’affrontent ce samedi soir en finale, l’entraîneur d’Aston Villa a salué le passage de son successeur dans la capitale.

Luis Enrique n’est pas le premier entraîneur espagnol à passer par le Paris Saint-Germain. Entre 2016 et 2018, Unai Emery a dirigé le club de la capitale, une période mouvementée pour lui avec la remontanda contre le FC Barcelone durant la première année avant de voir arriver deux gros noms : Neymar et Kylian Mbappé. Parti à la fin de son contrat, celui qui officie aujourd’hui à Aston Villa savoure la réussite de son ancien club.

« Luis Enrique a complètement transformé le PSG » « Luis Enrique fait un excellent travail. Sa capacité à créer de la sympathie est fantastique, il a beaucoup de personnalité, il a complètement transformé le PSG. C'est toujours incroyable de les regarder jouer. Cela avait déjà été le cas l'année dernière quand on les avait affrontés en quarts de finale de la Ligue des champions (1-3 ; 3-2) (...) Luis Enrique, son expérience est massive, et il a toujours eu du succès. Cela a été le cas quand il entraînait l'équipe réserve de Barcelone, il a eu des résultats fantastiques quand il était au Celta Vigo, à la Roma, puis de nouveau au FC Barcelone où il a gagné la Ligue des champions (en 2015). Il a aussi eu des résultats avec l'équipe nationale, et maintenant au PSG. Il réussit toujours. Pourquoi ? Parce que c'est un grand compétiteur, et parce qu'il aime le football. Sa vie est tournée principalement vers le football, et il est concentré sur ça. C'est ça la raison », a salué Unai Emery, interrogé par L’Équipe.