Tour de France : «Une mission quasi impossible» déjà annoncée pour Paul Seixas 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Paul Seixas va disputer cet été son premier Tour de France. Annoncé comme l’un des plus grand espoir du cyclisme français et perçu par certains comme le possible successeur de Bernard Hinault, le coureur de la Décathlon CMA CGM sera très attendu pour cette Grande Boucle. Seixas est-il d’ailleurs capable de la gagner ? Cela serait un exploit retentissant…

Le 4 juillet prochain, le Tour de France partira de Barcelone pour 3 semaines de compétition. Qui succèdera à Tadej Pogacar et ramènera le maillot jaune à Paris ? Le Slovène est le grand favori pour décrocher une 5ème Grande Boucle, mais voilà que son duel face à Paul Seixas est très attendu. Après ce qu’on a vu lors de Liège-Bastogne-Liège, l’explication entre les deux coureurs fait saliver d’avancer les fans. A 19 ans, le Français a montré qu’il pouvait tenir tête à Pogacar. Arrivera-t-il à en faire de même à l’occasion du Tour de France ?

« C’est quasi mission impossible » Pour son premier Tour de France, Paul Seixas a annoncé avoir des ambitions. Le Français de 19 ans n’y va clairement pas pour faire de la figuration. Peut-il pour autant gagner la Grande Boucle pour sa première participation ? L’ancien cycliste Steve Chainel en doute, ayant expliqué à RMC à propos de Seixas : « 95% des gens qui vont regarder le Tour ne connaissent pas forcément grand chose au vélo. Et si Paul Seixas gagne le Tour cette année, c’est je pense le plus grand exploit du cycle que la Terre ait connu. C’est quasi mission impossible. Il peut remporter des étapes ? Le problème du Français c’est que là tout le monde en a parlé et s’il ne fait ne serait ce que 6ème ce serait déjà une performance exceptionnelle ».