Insulté par les fans du PSG, Samir Nasri justifie son absence pour la finale de la Ligue des Champions sur Canal+

Samedi, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions à Budapest. Alors que Samir Nasri aurait pu faire partie du dispositif de Canal+ pour l’occasion, voilà que l’ancien joueur de l’OM ne sera finalement pas là. Alors qu’il a été expliqué que cela était lié aux insultes des supporters du PSG en marge du dernier match face au Bayern Munich, Nasri a donné une autre version.
Pour valider son ticket pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG a éliminé le Bayern Munich après une victoire au Parc des Princes (5-4) et un match nul (1-1) à l’Allianz Arena. Suite à la qualification du club de la capitale, Samir Nasri était à l’antenne sur la pelouse avec les équipes de Canal+ et c’est ainsi qu’on a pu entendre les insultes des supporters du PSG à son encontre. De quoi justifier l’absence de Samir Nasri sur la chaine cryptée ce samedi pour la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal ?
« Ce n'est pas pour cela que je ne me rends pas à Budapest »
Alors qu’il a été annoncé que Samir Nasri ne serait pas sur Canal+ pour PSG-Arsenal à cause des insultes des supporters parisiens, le principal intéressé a pris la parole sur ce sujet. Ainsi, dans des propos accordés à L’Equipe, l’ancien joueur de l’OM a tenu à faire savoir : « Je me suis fait insulter par les supporters du PSG lors de la demi-finale à Munich ? Oui, c'est vrai. Mais ça fait partie du jeu en tant qu'ancien Marseillais de me faire insulter par des supporters parisiens... Même si je pense qu'ils avaient d'autres choses à faire, comme fêter une qualification en finale (sourire). En revanche, ce n'est pas pour cela que je ne me rends pas à Budapest pour la finale ».
« Il vaut mieux avoir Robert Pires qui est à fond pour les Gunners »
Ce n’est donc pas à cause de ces insultes que Samir Nasri ne se rendras pas à Budapest. « C'est PSG-Arsenal, il vaut mieux avoir Robert Pires qui est à fond pour les Gunners et David Ginola qui est à fond pour le PSG que quelqu'un de neutre, comme moi, sur le plateau. Arsenal est aussi mon ancien club mais je n'ai pas une relation extraordinaire avec ses supporters », a poursuivi le consultant de Canal+.