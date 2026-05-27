Insulté par les fans du PSG, Samir Nasri justifie son absence pour la finale de la Ligue des Champions sur Canal+

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions à Budapest. Alors que Samir Nasri aurait pu faire partie du dispositif de Canal+ pour l’occasion, voilà que l’ancien joueur de l’OM ne sera finalement pas là. Alors qu’il a été expliqué que cela était lié aux insultes des supporters du PSG en marge du dernier match face au Bayern Munich, Nasri a donné une autre version.

Pour valider son ticket pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG a éliminé le Bayern Munich après une victoire au Parc des Princes (5-4) et un match nul (1-1) à l’Allianz Arena. Suite à la qualification du club de la capitale, Samir Nasri était à l’antenne sur la pelouse avec les équipes de Canal+ et c’est ainsi qu’on a pu entendre les insultes des supporters du PSG à son encontre. De quoi justifier l’absence de Samir Nasri sur la chaine cryptée ce samedi pour la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal ?

« Ce n'est pas pour cela que je ne me rends pas à Budapest » Alors qu’il a été annoncé que Samir Nasri ne serait pas sur Canal+ pour PSG-Arsenal à cause des insultes des supporters parisiens, le principal intéressé a pris la parole sur ce sujet. Ainsi, dans des propos accordés à L’Equipe, l’ancien joueur de l’OM a tenu à faire savoir : « Je me suis fait insulter par les supporters du PSG lors de la demi-finale à Munich ? Oui, c'est vrai. Mais ça fait partie du jeu en tant qu'ancien Marseillais de me faire insulter par des supporters parisiens... Même si je pense qu'ils avaient d'autres choses à faire, comme fêter une qualification en finale (sourire). En revanche, ce n'est pas pour cela que je ne me rends pas à Budapest pour la finale ».