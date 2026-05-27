Fabien Galthié écarte un «génie du rugby» : Il est accusé de faire couler le XV de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les clubs français écrasent le rugby européen depuis quelques années, difficile d'en dire autant du XV de France, bien moins dominateur que l'UBB par exemple, qui vient de remporter une deuxième Champions Cup de suite. Et selon l'ancien international anglais Stuart Barnes, le seul fautif n'est autre que Fabien Galthé.

Bien que le XV de France ait remporté les deux dernières éditions du Tournoi des VI Nations, à chaque fois il a fallu batailler jusqu'au bout, et surtout, le Grand Chelem était raté. Une situation qui contraste avec les clubs français, intraitables en Coupe d'Europe puisque les six dernières éditions de la Champions Cup ont été remportées par des formations tricolores. La Rochelle, le Stade Toulousain et l'UBB l'ont gagné deux fois chacun. Et cette saison, Montpellier a en plus remporté la Challenge Cup. Par conséquent, Stuart Barnes s'est interrogé sur les raisons de cette différence. Et pour lui, il n'y a qu'un seul coupable à savoir Fabien Galthié qui se prive de plusieurs joueurs importants comme Damian Penaud.

«Les absences incompréhensibles du majestueux Cameron Woki et du génie du rugby, Damian Penaud» « Fabien Galthié est en train de faire échouer la France. Ils ont remporté leur dernier Grand Chelem en 2022, mais ont été éliminés en quarts de finale de leur propre Coupe du monde. Les joueurs toulousains sont plus performants sous leurs couleurs. Le contingent français de Bordeaux est incomplet, avec les absences incompréhensibles du majestueux Cameron Woki et du génie du rugby, Damian Penaud. Hormis Bielle-Biarrey, chaque joueur bordelais semble moins bon lorsqu’il porte le maillot des Bleus », écrit-il dans les colonnes du Times avant de poursuivre.