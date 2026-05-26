Bielle-Biarrey, Jalibert… Fabien Galthié se fait fracasser après le sacre de l'UBB

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’UBB et Montpellier ont respectivement remporté la Champions Cup et la Challenge Cup durant le week-end, l’ancien international anglais Stuart Barnes estime que cette suprématie française en Europe met en lumière l'échec de Fabien Galthié à la tête du XV de France.

Pour la deuxième année de suite, l'Union Bordeaux-Bègles a remporté la Champions Cup en battant le Leinster (41-19) ce samedi à Bilbao, entrant dans le cercle fermé des clubs ayant réussi à conserver le trophée après Leicester, les Saracens, le Leinster, Toulon et La Rochelle. A l’étranger, la prestation girondine est saluée, et Stuart Barnes, ancien demi d’ouverture anglais, va même jusqu’à dresser un parallèle avec le XV de France.

« À l’exception de Bielle-Biarrey, tous les joueurs bordelais sont moins performants lorsqu’ils revêtent le maillot des Bleus » Dans sa chronique publiée dans le Times, Stuart Barnes égratigne Fabien Galthié en évoquant la victoire de l’UBB et celle de Montpellier en Challenge Cup. « La sélection ne parvient pas à égaler le niveau de ses clubs. Il y a certes des joueurs étrangers influents, Big Billy s’est illustré à Montpellier, tout comme Adam Coleman, le deuxième ligne australien, à Bordeaux, mais le double sacre en Champions Cup et en Challenge Cup repose avant tout sur des talents locaux », confie-t-il, ciblant ainsi le sélectionneur des Bleus : « La France a remporté les six dernières éditions de la Champions Cup. La sixième, d’ailleurs, s’est déroulée la même saison où la France a encaissé 50 points face à l’Écosse. Je mets quiconque au défi d’imaginer ne serait-ce qu’un instant que l’Écosse puisse marquer autant de points contre la meilleure équipe de club d’Europe, cette équipe qui, avec trois titulaires français, a limité le XV irlandais à 19 points et l’a battu en menant la seconde mi-temps en roue libre.Fabien Galthié est en train de laisser tomber la France. Elle a remporté son dernier Grand Chelem en 2022, mais s’est inclinée en quarts de finale de sa propre Coupe du monde. Les joueurs toulousains sont plus performants pour Toulouse. Le contingent bordelais de titulaires français compte deux absents de marque avec les omissions incompréhensibles du majestueux Cameron Woki et de ce génie du rugby qu’est Damian Penaud. À l’exception de Bielle-Biarrey, tous les joueurs bordelais sont moins performants lorsqu’ils revêtent le maillot des Bleus. »