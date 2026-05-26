Cyclisme : L'ancien boss d'Evenepoel monte en défense sur Vingegaard...

Alexandre Higounet

Alors qu'il est confortablement installé à la première place du classement général du Tour d'Italie, qui sauf surprise ne lui échappera pas, Jonas Vingegaard reste l'objet de nombreuses critiques quant à sa manière de courir plutôt défensive, peu soucieuse des comparaisons avec le panache et l'aura médiatique de Tadej Pogacar. Des critiques qui ont fait réagir Patrick Lefévère, l'ancien boss de Remco Evenepoel...

Alors qu'il est solidement installé à la première place du classement général du Giro, sans réel rival pour le maillot rose, Jonas Vingegaard reste l'objet de critiques nombreuses et régulières autour de sa tactique souvent défensive, bien loin des offensives flamboyantes et médiatiques de Tadej Pogacar. Et ce malgré ses trois victoires d'étapes pour l'instant en Italie.

Vingegaard reste critiqué pour son attitude défensive en course Ces derniers jours, Patrick Lefévère, l'ancien boss de Remco Evenepoel (qui s'est lui-même plusieurs fois énervé contre l'attitude calculatrice et défensive du Danois alors qu'ils étaient tous les deux échappés), a été interrogé sur le sujet. Et alors qu'on aurait pu imaginer qu'il appuie les reproches face aux schémas défensifs de Vingegaard, l'ancien patron de Soudal-Quickstep est monté au créneau pour le défendre.