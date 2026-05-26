Cyclisme : L'ancien boss d'Evenepoel monte en défense sur Vingegaard...

Alors qu'il est confortablement installé à la première place du classement général du Tour d'Italie, qui sauf surprise ne lui échappera pas, Jonas Vingegaard reste l'objet de nombreuses critiques quant à sa manière de courir plutôt défensive, peu soucieuse des comparaisons avec le panache et l'aura médiatique de Tadej Pogacar. Des critiques qui ont fait réagir Patrick Lefévère, l'ancien boss de Remco Evenepoel...
Alors qu'il est solidement installé à la première place du classement général du Giro, sans réel rival pour le maillot rose, Jonas Vingegaard reste l'objet de critiques nombreuses et régulières autour de sa tactique souvent défensive, bien loin des offensives flamboyantes et médiatiques de Tadej Pogacar. Et ce malgré ses trois victoires d'étapes pour l'instant en Italie.
Vingegaard reste critiqué pour son attitude défensive en course
Ces derniers jours, Patrick Lefévère, l'ancien boss de Remco Evenepoel (qui s'est lui-même plusieurs fois énervé contre l'attitude calculatrice et défensive du Danois alors qu'ils étaient tous les deux échappés), a été interrogé sur le sujet. Et alors qu'on aurait pu imaginer qu'il appuie les reproches face aux schémas défensifs de Vingegaard, l'ancien patron de Soudal-Quickstep est monté au créneau pour le défendre.
« Son refus de céder à la mode actuelle de la course à la popularité ? Je n'ai que du respect pour cela »
Lefévère a ainsi déclaré dans des propos relayés par cyclinguptodate.com : « Je ne ferais pas tout ça moi-même, mais si Jonas Vingegaard est bien comme ça, on ne devrait pas le juger. Il est tout simplement lui-même, et je trouve ça cent fois mieux que quelqu'un qui prétend être quelqu'un d'autre. Son refus de céder à la mode actuelle de la course à la popularité ? Je n'ai que du respect pour cela ». Si la volonté d'être lui-même au-delà de la pression du public et des médias apparaît tout à faire respectable, il est permis de se demander si le fait de courir parfois plus relâché, sans chercher à tout calculer, ne permettrait pas au Danois de se libérer physiquement dans sa lutte avec Pogacar. En début de saison, il a semblé d'ailleurs amorcer ce mouvement. Mais le Giro n'est probablement pas assez disputé pour que l'on puisse savoir si Vingegaard est décidé à poursuivre sur cette voie.