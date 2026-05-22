Cyclisme : Le boss d'UAE livre son avis sur la participation de Seixas au Tour de France

Joxean Fernandez-Matxin, le boss du secteur sportif de l'équipe UAE Team Emirates, n'a jamais caché son admiration pour Paul Seixas. Au point que certains ont émis l'hypothèse que le jeune prodige français pourrait déjà avoir bloqué un accord avec UAE au terme de son contrat avec Décathlon CMA CGM fin 2027. En tout cas, Fernandez-Matxin n'a pas hésité à livrer son opinion sur une participation de Seixas au Tour dès cet été.
A la faveur de ses performances exceptionnelles pour un coureur de 19 ans, qui font désormais de lui le rival principal de Pogacar, probablement au même niveau que Jonas Vingegaard, Paul Seixas éveille l'intérêt de toutes les grandes équipes du World Tour. Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal du Team UAE, a souvent loué les qualités exceptionnelles de Seixas, au point que certains, à commencer par Geraint Thomas, désormais directeur sportif chez Netcompany-Ineos, ont émis l'hypothèse que le prodige français pourrait déjà avoir un accord scellé avec UAE à la fin de son contrat chez Décathlon-CMA CGM, au terme de l'année 2027.
« Je pense qu'un coureur de 19 ans devrait disputer une autre épreuve de trois semaines avant le Tour de France »
A l'occasion d'une intervention pour le podcast Domestique, relayé par cyclinguptodate.com, Joxean Fernandez-Matxin a en tout cas livré son opinion sur la participation de Seixas au Tour de France dès cette année : « Je pense qu'au fond, un jeune coureur a toujours de l'ambition, surtout lorsqu'il gagne et se retrouve à concourir contre les meilleurs. Il veut participer aux plus grandes courses. Cependant, d'après mon expérience avec des coureurs comme Ayuso, Tadej ou Del Toro, je pense qu'un coureur de 19 ans devrait disputer une autre épreuve de trois semaines avant le Tour de France afin de s'adapter à ce format. Mais chacun fait ses propres choix. Et pour être honnête, nous n'avions même pas prévu de Grand Tour pour Tadej lors de sa première année, car il était très jeune. Nous l'avons inscrit à la Vuelta pour accélérer son intégration ».
« Sur le Tour, nous verrons jusqu'où peut aller un coureur aussi jeune et talentueux »
Pour Joxean Fernandez-Matxin, s'il est impossible de savoir comment Seixas va encaisser les trois semaines du Tour de France, il ne fait pas mystère qu'il sera considéré comme l'un des grands adversaires de Pogacar : « C'est un adversaire très important, même si, pour lui comme pour nous, il faut attendre de voir jusqu'où il peut aller. Jusqu'à présent, la course la plus longue qu'il ait disputée est probablement le Tour de l'Avenir l'an dernier, et il y a réalisé une très belle performance. Sur le Tour, nous verrons jusqu'où peut aller un coureur aussi jeune et talentueux ».