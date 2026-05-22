Cyclisme : Le boss d'UAE livre son avis sur la participation de Seixas au Tour de France

Alexandre Higounet

Joxean Fernandez-Matxin, le boss du secteur sportif de l'équipe UAE Team Emirates, n'a jamais caché son admiration pour Paul Seixas. Au point que certains ont émis l'hypothèse que le jeune prodige français pourrait déjà avoir bloqué un accord avec UAE au terme de son contrat avec Décathlon CMA CGM fin 2027. En tout cas, Fernandez-Matxin n'a pas hésité à livrer son opinion sur une participation de Seixas au Tour dès cet été.

A la faveur de ses performances exceptionnelles pour un coureur de 19 ans, qui font désormais de lui le rival principal de Pogacar, probablement au même niveau que Jonas Vingegaard, Paul Seixas éveille l'intérêt de toutes les grandes équipes du World Tour. Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal du Team UAE, a souvent loué les qualités exceptionnelles de Seixas, au point que certains, à commencer par Geraint Thomas, désormais directeur sportif chez Netcompany-Ineos, ont émis l'hypothèse que le prodige français pourrait déjà avoir un accord scellé avec UAE à la fin de son contrat chez Décathlon-CMA CGM, au terme de l'année 2027.

« Je pense qu'un coureur de 19 ans devrait disputer une autre épreuve de trois semaines avant le Tour de France » A l'occasion d'une intervention pour le podcast Domestique, relayé par cyclinguptodate.com, Joxean Fernandez-Matxin a en tout cas livré son opinion sur la participation de Seixas au Tour de France dès cette année : « Je pense qu'au fond, un jeune coureur a toujours de l'ambition, surtout lorsqu'il gagne et se retrouve à concourir contre les meilleurs. Il veut participer aux plus grandes courses. Cependant, d'après mon expérience avec des coureurs comme Ayuso, Tadej ou Del Toro, je pense qu'un coureur de 19 ans devrait disputer une autre épreuve de trois semaines avant le Tour de France afin de s'adapter à ce format. Mais chacun fait ses propres choix. Et pour être honnête, nous n'avions même pas prévu de Grand Tour pour Tadej lors de sa première année, car il était très jeune. Nous l'avons inscrit à la Vuelta pour accélérer son intégration ».