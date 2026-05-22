Cyclisme : « Seixas ? J’espère qu’il n’a pas déjà signé pour le Team UAE ! »

Alexandre Higounet

A l'occasion d'un entretien accordé à la Gazzetta Dello Sport en marge du Giro, Geraint Thomas, aujourd'hui directeur sportif au sein de l'équipe Netcompany Ineos, a été interrogé sur l'avenir de Paul Seixas, en fin de contrat à la fin de l'année 2027 et qui suscite de nombreuses convoitises parmi les géants du World Tour, dont Netcompany Ineos. Et Thomas n'a pas éludé le sujet...

En marge du Tour d'Italie, Geraint Thomas, ancien vainqueur du Tour de France devenu l'un des directeurs sportifs de la formation Netcompany-Ineos, a été interrogé par la Gazzetta Dello Sport au sujet de l'avenir de Paul Seixas, dont le contrat avec l'équipe Décathlon CMA CGM arrivera à son terme à la fin de l'année 2027 et qui apparaît dans le viseur de toutes les grandes équipes du World Tour.

« UAE enchaîne les victoires, donc il est compréhensible que le coureur soit intéressé » Logiquement, Geraint Thomas a été interrogé sur l'intérêt de Netcompany-Ineos sur la pépite tricolore et il n'a pas réellement démenti, déclarant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Pour l'instant, il est chez Decathlon, mais ce genre de rumeurs circule toujours ». Dans la foulée, l'ancien coureur britannique a avoué avoir une crainte, qui pourrait presque raisonner comme une bombe sur le mercato cycliste.