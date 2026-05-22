Mercato - PSG : Deux départs semblent déjà actés en coulisses pour cet été !

Amadou Diawara

A la fin de cette saison, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi devrait perdre deux joueurs issus de son centre de formation. En effet, Mathis Jangeal serait sur le départ à Paris, figurant sur les tablettes d'Hambourg et d'autres clubs. De surcroit, Hermann Malonga pourrait également prendre la porte, et ce, s'il ne trouve pas d'accord avec sa direction pour prolonger.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est contenté de faire quelques ajustements dans son effectif. En effet, le club de la capitale n'a recruté que trois joueurs au total. Plus précisément, Luis Campos a bouclé les signatures de Renato Marin, de Lucas Chevalier et d'Illia Zabarnyi. Et lors de la précédente fenêtre de transferts, c'est Dro Fernandez qui s'est engagé en faveur du PSG.

Mathis Jangeal va quitter le PSG Ancien pensionnaire de l'AS Rome, Renato Marin s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. De son côté, Lucas Chevalier était une requête de Luis Enrique. Désirant avoir un gardien ayant un bon jeu au pied, le coach espagnol a réclamé la signature de l'international français, qui est arrivé à Paris - en provenance du LOSC - pour une somme proche de 40M€. En ce qui concerne Illia Zabarnyi, le PSG a déboursé environ 63M€ pour l'arracher à Bournemouth. Enfin, Luis Campos a conclu un accord à hauteur de 8M€ avec le FC Barcelone pour le transfert de Dro Fernandez.