Mercato - PSG : Deux départs semblent déjà actés en coulisses pour cet été !

A la fin de cette saison, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi devrait perdre deux joueurs issus de son centre de formation. En effet, Mathis Jangeal serait sur le départ à Paris, figurant sur les tablettes d'Hambourg et d'autres clubs. De surcroit, Hermann Malonga pourrait également prendre la porte, et ce, s'il ne trouve pas d'accord avec sa direction pour prolonger.
Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est contenté de faire quelques ajustements dans son effectif. En effet, le club de la capitale n'a recruté que trois joueurs au total. Plus précisément, Luis Campos a bouclé les signatures de Renato Marin, de Lucas Chevalier et d'Illia Zabarnyi. Et lors de la précédente fenêtre de transferts, c'est Dro Fernandez qui s'est engagé en faveur du PSG.
Mathis Jangeal va quitter le PSG
Ancien pensionnaire de l'AS Rome, Renato Marin s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. De son côté, Lucas Chevalier était une requête de Luis Enrique. Désirant avoir un gardien ayant un bon jeu au pied, le coach espagnol a réclamé la signature de l'international français, qui est arrivé à Paris - en provenance du LOSC - pour une somme proche de 40M€. En ce qui concerne Illia Zabarnyi, le PSG a déboursé environ 63M€ pour l'arracher à Bournemouth. Enfin, Luis Campos a conclu un accord à hauteur de 8M€ avec le FC Barcelone pour le transfert de Dro Fernandez.
Hermann Malonga va partir s'il ne trouve pas d'accord avec le PSG
Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes le 15 juin, on ne connait pas encore les prochaines recrues du PSG. Toutefois, à en croire Le Parisien, on a une idée bien précise des joueurs qui pourraient partir, notamment parmi les titis. Alors que Luis Enrique a déjà fait appel à lui en équipe première, Mathis Jangeal devrait quitter le PSG cet été. En fin de contrat le 30 juin, le milieu de terrain de 17 ans serait dans le viseur d'Hambourg, qui s'est positionné. A ce jour, rien n'est encore signé sur ce dossier. Ainsi, d'autres clubs resteraient à l'affût pour recruter Mathis Jangeal. En parallèle, Hermann Malonga se dirigerait également vers la sortie. S'il ne trouve pas de terrain d'entente avec le PSG pour rempiler, le défenseur central de 18 ans changera d'air cet été. Son bail arrivant à expiration le 30 juin.