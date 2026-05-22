«Je n'ai qu'un seul regret» : Patrick Vieira a recalé le Real Madrid quatre années de suite !

Amadou Diawara

Lors de sa brillante carrière, Patrick Vieira a évolué dans de très grands clubs : l'AC Milan, Arsenal, la Juventus, l'Inter et Manchester City. Comme il l'a avoué lui-même, le champion du monde 98 a également eu l'opportunité de signer au Real Madrid. Alors qu'il a recalé la Maison-Blanche à quatre reprises, Patrick Vieira regrette.

Patrick Vieira a fait ses débuts au plus haut niveau à l'AS Cannes. Ayant alerté la direction de l'AC Milan, le champion du monde 98 a été transféré chez les Rossoneri lors de l'été 1995. En effet, le club lombard a déboursé environ 3,6M€ pour s'attacher les services du Français. Après avoir passé seulement un an à San Siro, Patrick Vieira a migré vers l'Angleterre. Arsenal ayant formulé une offre de près de 5,35M€ pour l'arracher à l'AC Milan.

«Tous les accords étaient prêts, mais j’aimais trop Arsenal» Lors de son passage à Arsenal, Patrick Vieira a suscité l'intérêt du Real Madrid. En effet, la Maison-Blanche a tenté de le recruter à plusieurs reprises, sans succès. Finalement, Patrick Vieira a défendu les couleurs des Gunners pendant neuf saisons, avant de rejoindre la Juventus. La Vieille Dame ayant raflé la mise le 15 mai 2005, et ce, grâce à une offensive avoisinant les 20M€. Et l'été suivant, l'ex-milieu de terrain a rejoint l'Inter pour une somme proche de 9,5M€, avant de finir sa carrière à Manchester City (janvier 2010 - juillet 2011).