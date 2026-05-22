Le phénomène Elie Junior Kroupi refroidi pour le PSG : «Tu ne vas pas aller faire le remplaçant de Dembélé»

Axel Cornic

La saison n’est pas terminée pour le Paris Saint-Germain, à qui il reste encore une finale de Ligue des Champions à disputer. Mais tout le monde pense déjà au mercato estival qui approche à grands pas, avec des changements annoncés en attaque, où Éli Junior Kroupi pourrait venir jouer les doublures d’Ousmane Dembélé.

Cet été, il pourrait y avoir quelques changements à Paris. Alors que le mercato ouvrira ses portes dans quelques semaines, plusieurs noms sont déjà évoqués du côté du PSG, avec notamment l’une des révélations de Premier League. Il s’agit évidemment d’Éli Junior Kroupi, ancien du FC Lorient qui a explosé cette saison sous les couleurs de Bournemouth.

« Kroupi ? Si je suis son agent, je ne sais pas si je lui conseille le PSG » Pourtant, Daniel Riolo ne lui conseillerait pas de signer au PSG lors du prochain mercato. « Éli Junior Kroupi ? Si je suis son agent, je ne sais pas si je lui conseille le PSG » a confié le journaliste et éditorialiste de RMC, qui penche plus pour rester en Premier League. « Arsenal, je pense qu'il y a plus de places, parce que c'est plus ouvert. Kroupi est déjà en Angleterre et très souvent tu y restes ».